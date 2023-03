Elezioni, Alleanza Verdi e Sinistra appoggia Lorenzo Zanzottera

Anche Alleanza Verdi e Sinistra appoggerà il candidato sindaco del Pd, Lorenzo Zanzottera, alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023 a Bareggio.

A ufficializzare la coalizione i due partiti progressisti nel pomeriggio di lunedì 20 marzo, alla presenza di esponenti dem, di Sinistra Italiana e dei Verdi. Una coalizione naturale, hanno sottolineato, che si inserisce nel solco di quanto già accaduto a livello nazionale e regionale.

Ha spiegato il segretario del circolo dem Matteo Braga:

"Lorenzo Zanzottera si è sempre speso per Bareggio, è sempre stato attivo per la comunità, è una persona disponibile che ha sempre messo al primo posto il bene del paese. Ha fatto suoi punti fondamentali, che poi saranno presenti nel nostro programma elettorale, come il welfare, l’ambiente, la scuola e siamo davvero felici di sostenerlo insieme all’Alleanza Verdi e Sinistra. Zanzottera rappresenta il cambiamento".