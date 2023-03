Elezioni, Bareggio nel Cuore appoggia Linda Colombo

E' stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi, domenica 19 marzo 2023, l'alleanza tra i partiti di centrodestra che formano l'attuale maggioranza a Bareggio e la lista civica Bareggio nel Cuore.

In vista delle Comunali del 14 e 15 maggio è stata ufficializzata l'alleanza tra i partiti che formano l'attuale maggioranza (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) e la lista civica Bareggio nel Cuore, che alle Amministrative del 2018 aveva appoggiato la candidatura di Ermes Garavaglia. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Bareggio nel Cuore appoggeranno quindi Linda Colombo.

Ha affermato Ermes Garavaglia:

"Perché appoggiare Linda Colombo? Secondo noi è fondamentale la continuità, in modo da non disperdere il lavoro fatto in questi 5 anni. Oggi voglio dire tre grazie: grazie a chi ha collaborato con me e Raffaella Gambadoro in questi anni in Consiglio, grazie a Linda Colombo per il lavoro fatto e grazie alla coalizione della maggioranza".