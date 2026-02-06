Il centrodestra vittuonese si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative di primavera con la dottoressa Elena Comerio come candidata sindaco.
Elezioni a Vittuone: ecco la candidata per il centrodestra
La coalizione correrà con una lista unica, frutto di un percorso condiviso tra le segreterie cittadine di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, unite dalla volontà di offrire a Vittuone una proposta amministrativa solida, credibile e orientata alla qualità del governo locale.
«Siamo soddisfatti del percorso compiuto — dichiara Bruno Sala (Fratelli d’Italia) — L’unità del centrodestra rappresenta un valore politico e istituzionale, oltre che una responsabilità nei confronti dei cittadini».
«La scelta di Elena Comerio è una scelta di responsabilità e pragmatismo — afferma Simone Zangrandi (Lega) — Con lei diamo vita a un progetto serio, credibile e orientato a una crescita concreta e ordinata di Vittuone».
«Abbiamo individuato una candidatura giovane, ma già matura, proiettata al futuro e in grado di dialogare con competenze ed esperienza — sottolinea Claudio Zenaboni (Forza Italia) — espressione di un gruppo coeso che intende costruire con metodo e visione».
Le parole della candidata
Le parole della candidata sintetizzano le motivazioni e l’impostazione del progetto amministrativo:
«Due motivi principali mi hanno spinto ad accettare la candidatura: l’amore verso Vittuone e il forte senso di servizio verso la nostra comunità, e il nostro gruppo: una squadra unita da valori condivisi, visione comune e spirito costruttivo. Ora mi sento nel posto giusto: è ciò che cercavo nel mio percorso politico per il bene di Vittuone. Vogliamo rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini, promuovendo dialogo, partecipazione e senso di comunità, restituendo vitalità agli spazi e alle strutture pubbliche e riconoscendo un’attenzione particolare ai giovani e alle persone più fragili. Il nostro impegno è quello di fare davvero, con serietà istituzionale e azioni concrete, per il bene di Vittuone».