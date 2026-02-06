Elezioni a Vittuone: ecco la candidata per il centrodestra

Il centrodestra vittuonese si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative di primavera con la dottoressa Elena Comerio come candidata sindaco.

La coalizione correrà con una lista unica, frutto di un percorso condiviso tra le segreterie cittadine di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, unite dalla volontà di offrire a Vittuone una proposta amministrativa solida, credibile e orientata alla qualità del governo locale.

«Siamo soddisfatti del percorso compiuto — dichiara Bruno Sala (Fratelli d’Italia) — L’unità del centrodestra rappresenta un valore politico e istituzionale, oltre che una responsabilità nei confronti dei cittadini».

«La scelta di Elena Comerio è una scelta di responsabilità e pragmatismo — afferma Simone Zangrandi (Lega) — Con lei diamo vita a un progetto serio, credibile e orientato a una crescita concreta e ordinata di Vittuone».

«Abbiamo individuato una candidatura giovane, ma già matura, proiettata al futuro e in grado di dialogare con competenze ed esperienza — sottolinea Claudio Zenaboni (Forza Italia) — espressione di un gruppo coeso che intende costruire con metodo e visione».

Le parole della candidata sintetizzano le motivazioni e l’impostazione del progetto amministrativo:

«Due motivi principali mi hanno spinto ad accettare la candidatura: l’amore verso Vittuone e il forte senso di servizio verso la nostra comunità, e il nostro gruppo: una squadra unita da valori condivisi, visione comune e spirito costruttivo. Ora mi sento nel posto giusto: è ciò che cercavo nel mio percorso politico per il bene di Vittuone. Vogliamo rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini, promuovendo dialogo, partecipazione e senso di comunità, restituendo vitalità agli spazi e alle strutture pubbliche e riconoscendo un’attenzione particolare ai giovani e alle persone più fragili. Il nostro impegno è quello di fare davvero, con serietà istituzionale e azioni concrete, per il bene di Vittuone».