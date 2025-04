Elezioni a Robecchetto, sarà una corsa "rosa" tra Annalisa Baratta e Valentina Cognetta

Elezioni amministrative a Robecchetto con Induno, le liste hanno sciolto la riserva rispetto ai nomi dei propri candidati. Tra quelli in lizza per la poltrona da sindaco ci sono Annalisa Baratta, che correrà tra le fila di Civitas, e Valentina Cognetta, che lo farà invece rappresentando Robecchetto e Malvaglio insieme. Presentati intanto i componenti di ciascuna lista.

Una corsa in rosa tra Baratta e Cognetta

Una corsa tutta al femminile per la riconquista di Robecchetto. Alle elezioni amministrative in programma per i prossimi 25 e 26 maggio il duello per conquistare l'ambita poltrona da sindaco avrà come protagoniste due donne. Da una parte Annalisa Baratta, 50 anni, una figlia e già assessore alla Cultura, politiche sociali e sport, che rappresenterà la lista Civitas, ispirata al centro sinistra e che si può considerare come l'ultima ad aver consegnato un governo politico al paese (visto che attualmente il Comune è guidato dal commissario profettizio Sabrina Pane dopo la caduta della Giunta capitanata da Giorgio Braga e le dimissioni di massa di ben otto consiglieri avvenute un anno fa). Dall'altra Valentina Cognetta, classe 1987, un figlio, neofita della politica, che guiderà la lista Robecchetto e Malvaglio insieme, ispirata invece al centrodestra.

I curricula delle candidate

Annalisa Baratta è nata a Cuggiono 50 anni fa. Ha già maturato un'esperienza in campo amministrativo e lo ha fatto in qualità di assessore di Robecchetto prima alla cultura e poi alle politiche sociali e allo sport, ma anche come presidente della Fondazione per Leggere. Vive a Castano Primo e ha una figlia. Dopo gli studi al liceo Quasimodo di Magenta, si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli studi di Milano-Bicocca. Lavora come assistente di Banca generali.

Valentina Cognetta, classe 1987, vive a Buscate. E' sposata, ha un figlio e a luglio nascerà il suo secondo. Cresciuta a Malvaglio, è lei la candidata a sindaco dalla lista civica di centrodestra Robecchetto e Malvaglio Insieme. Diploma all’istituto tecnico “Giuseppe Torno” di Castano Primo, è geometra.

I componenti delle liste

Sabato scorso intanto sono stati rispettati i tempi per la presentazione delle liste. Che saranno composte dai seguenti membri.

Per Civitas: Daniele Colombo; Leopoldo Alessandrì; Fabrizio Baggi; Chiara Brancato; Cesare Mario Carabelli; Sabrina Consolaro; Graziano Dalla Valle; Silvana Garegnani; Sebastiano Gualdoni; Giorgio Magistroni; Marco Sasso ed Elisa Lorena Simula.

Per Robecchetto e Malvaglio insieme: Francesca Delle Stelle detta Laura; Andrea Francesco Nobili; Antonio Seminara; Marco Apruzzese; Christian Berra; Maria Buzzi; Danny Giuseppe Canzano; Luca Lamperti; Andrea Manzella; Andrea Italo Mazzucco; Marilisa Morcelli e Gabriele Zotta.