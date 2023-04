Elezioni a Bareggio: altre due liste appoggiano Lorenzo Zanzottera

Saranno 4 le liste che appoggeranno Lorenzo Zanzottera alle elezioni del 14 e 15 maggio: oltre a Pd e Alleanza Verdi e Sinistra si sono infatti aggiunte Radici sul Futuro e Sinistra in movimento-Ecologisti Bareggio.

E' soddisfatto Zanzottera per il risultato di aver ottenuto una coalizione formata da 4 liste ed essere riuscito anche, dopo anni, a riunire la sinistra.

Infatti nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile 2023, il candidato sindaco del centrosinistra ha di fatto ufficializzato l’apertura della coalizione ad altre due liste civiche: Radici sul Futuro e Sinistra in movimento-Ecologisti Bareggio. Queste due si aggiungono quindi alle liste Pd e Alleanza Verdi e Sinistra.

Una vera e propria inversione di tendenza, rispetto alla lista di sinistra, che nelle Comunali passate aveva sempre presentato un suo candidato sindaco.

Nella lista civica Radici sul Futuro c'è un volto noto a Bareggio: la presidente della Pro loco Giovanna Giudice.

"Crediamo in Lorenzo Zanzottera come nuova forza che riesca a creare un vero tessuto sociale e far rivivere l’associazionismo".

ha poi spiegato Simone Baroni di Sinistra in movimento-Ecologisti Bareggio:

"Non c’è stata preclusione a prescindere. Abbiamo molti punti di contatto rispetto al programma, come la legalità, l’interazione con la cittadinanza, l’attenzione all’ambiente, cultura e politiche sociali. C’è una forte collaborazione".

Ha poi affermato il candidato sindaco Zanzottera:

"C’erano diversi punti in cui eravamo in sintonia con le due liste. Vogliamo mettere in campo un progetto alternativo mettendo al centro il sociale, l’ambiente inteso anche come attenzione all’edilizia e all’urbanistica, la legalità, la sicurezza, la cultura. Sono davvero soddisfatto perché ci presentiamo con 4 liste (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra in movimento-Ecologisti Bareggio e Radici sul Futuro), ognuna delle quali dà un suo valore aggiunto".