Elezioni 2026 a Parabiago, il centrodestra scalda i motori

"L’intento è quello di proseguire il percorso di buongoverno che da oltre vent’anni contraddistingue Parabiago, favorendo la crescita e il miglioramento dei servizi"

Il centrodestra di Parabiago è ufficialmente al lavoro in vista delle elezioni amministrative previste per la primavera del 2026.

“Al lavoro per un programma capace di rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini”

I rappresentanti locali dei partiti della coalizione “stanno lavorando a un programma capace di rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini. Le proposte verranno presentate nei prossimi mesi, con l’obiettivo di avviare un confronto aperto e partecipato”. L’intento, hanno continuato gli stessi, è quello di “proseguire il percorso di buongoverno che da oltre vent’anni contraddistingue Parabiago, favorendo la crescita e il miglioramento dei servizi. Un cammino reso possibile anche grazie agli importanti investimenti straordinari messi in campo negli ultimi anni e tracciato da figure di riferimento come Olindo Garavaglia, Franco Borghi e Raffaele Cucchi, esempio di un’amministrazione responsabile e vicina alle persone“.

“Priorità è valorizzare quanto realizzato e continuare a migliorare la qualità di vita dei parabiaghesi”

La priorità, hanno continuato, sarà quindi “valorizzare quanto realizzato e continuare a migliorare la qualità di vita dei parabiaghesi attraverso interventi che rendano la città sempre più sicura, vivibile e orgogliosa della propria identità storica”.

Le conclusioni

Il centrodestra di Parabiago, hanno concluso gli stessi, “rinnova con convinzione il proprio impegno per un’amministrazione seria, competente e al servizio della comunità. In questa prospettiva verrà individuata la figura più adatta a guidare la città nei prossimi cinque anni: una scelta che sarà volta a garantire capacità di innovazione nell’azione amministrativa“.