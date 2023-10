Elezioni 2024: ancora silenzio dalla Lista Incontro

Elezioni 2024 a Ossona: la Lista Incontro non si sbottona sul candidato sindao e le mosse future.

Elezioni 2024 a Ossona: le parole della Lista Incontro

Afferma il vicesindaco Giovanni Oldani mentre spiega le prospettive della Lista Incontro per le prossime amministrative ossonesi del 2024:

"Il candidato sindaco nasce sempre da un gruppo di persone orientate e motivate, il contrario non funziona quasi mai. Un candidato che si fa la lista da solo poi va a sbattere".

Se infatti da un lato è comprensibile la cautela della civica nel non esporsi sul nome dell’eventuale candidato a primo cittadino, dall’altro è possibile invece leggere un riferimento – forse inconscio – a quello che sarà nuovamente uno dei principali contendenti alle prossime elezioni Amministrative: l’ex sindaco di Ossona e attuale consigliere comunale di Nerviano Sergio Garavaglia.

L’attuale sindaco Marino Venegoni sta però per terminare il suo secondo mandato e in questo contesto molti in paese iniziano a chiedersi chi potrà essere la nuova guida della Lista Incontro, ormai al timone dell’amministrazione comunale da ben vent’anni e quattro mandati consecutivi. Al momento tuttavia, le preoccupazioni della giunta sembrano essere tese più a terminare bene questo quinquennio in scadenza.

"Siamo al rush finale"

"In questo momento siamo al rush finale – sottolinea Oldani – Mancano otto mesi e ci sono ancora molti progetti pendenti, avviati in quest’ultimo periodo e che devono ancora essere terminati nei prossimi mesi; penso alle scuole, alle strade, alle piste ciclabili, a piazza Litta. Resterà sicuramente ancora qualcosa da fare ma stiamo correndo".

Sistemare quello che resta da fare per preparare al meglio il terreno a chi verrà dopo, presumibilmente qualcuno che faccia sempre parte della Lista Incontro: è questo il leitmotiv che emerge dalle parole del vicesindaco, il quale a conferma di questo sottolinea le difficoltà incontrate dalla giunta in carica una volta insediatosi a villa Litta Modignani.

"Ossona è un paese difficile da amministrare dal punto di vista della sostenibilità economica – prosegue – La Lista Incontro ha ereditato dei debiti abbastanza pesanti che però nei primi due mandati siamo riusciti a non far crescere ulteriormente e in questi ultimi due siamo riusciti a dimezzare. Tutti gli ultimi lavori che si sono fatti sono stati finanziati da enti esterni: Regione, Stato, Pnrr e questo è un indirizzo che bisogna mantenere".

"Dare a Ossona una spinta"

Ed è qui che emerge quello che per ora è il cuore del discorso sulle prossime amministrative, cioè "dare a Ossona una spinta, farle prendere il volo finalmente" e questo grazie a "un gruppo di persone che condividono dei valori e una visione, un’idea di Ossona, di un paese che ha delle potenzialità splendide, ed è un lavoro che stiamo facendo da un po’ di anni" conclude il vicesindaco.