Ultimi ritocchi alle medie

Ancora pochi giorni e i lavori all’Istituto Comprensivo Duca d’Aosta di Ossona potranno finalmente dirsi conclusi, appena in tempo per evitare problematici slittamenti dell’anno scolastico appena cominciato.

Gli ultimi lavori alle scuole medie

Sono infatti ormai in dirittura d’arrivo gli interventi di efficientamento energetico dell’edificio di via Litta Modignani. Per consentire un rientro in classe in piena sicurezza si è tuttavia deciso di trasferire temporaneamente tre classi delle medie al piano terra, sfruttando la presenza di alcune aule del plesso elementare che non sarebbero state in ogni caso utilizzate in questo periodo.

Le parole dell'assessore

A spiegarlo è stata l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Cinzia Olgiati:

"I lavori sono terminati in tutte le aule; l’unico completamento ancora in corso nei locali interni, ma che terminerà nei prossimi giorni, è quello relativo alla parte di finestratura che dà sulla scala e che quindi non sarà accessibile perché transennata - ha affermato - Lì mancano ancora i serramenti che dovrebbero però essere installati in settimana".

Esternamente all’edificio resta invece ancora da terminare il cappotto isolante poiché, come spiega l’assessore "si è data prima la priorità al montaggio dei serramenti, alla tinteggiatura e alla pulizia delle aule in modo che i ragazzi potessero tornare a frequentare le lezioni in tranquillità. Per una maggiore sicurezza e per far si che i ragazzi non passino in un luogo transennato, si è deciso con il responsabile sicurezza della scuola, il preside, il direttore dei lavori, l’impresa e l’ufficio tecnico di utilizzare delle aule al piano terra» ha proseguito. Uno spostamento che era stato in ogni caso già preventivato a inizio intervento.

Tempistiche e costi

Dato che il cronoprogramma prevedeva il termine dei lavori entro la fine del mese di settembre si può ben dire che le tempistiche siano state rispettate; questo nonostante le difficoltà dettate dal periodo estivo in cui, come ricorda Olgiati, scarseggia la reperibilità dei materiali edili.

Il tutto per un importo di oltre mezzo milione di euro, interamente finanziato dal ministero dell’Interno tramite fondi del Pnrr:

"Ci eravamo aggiudicati un bando da circa 510mila euro, in seguito c’era stata la revisione dei prezzi a luglio 2022 però poi abbiamo usufruito dell’aumento del 10%, per cui alla fine siamo arrivati a un importo totale di 561mila euro, tutti finanziati con il Pnrr - ha ricordato - Direi che il risultato è stato ottimo perché in questi anni abbiamo realizzato tante opere con questo tipo di fondi".

Il prossimo obiettivo? Il cortile

Con quest’ultimo intervento inoltre tutto l’edificio che ospita la scuola secondaria potrà dirsi pienamente efficientato in termini di risparmio energetico. Una parte dello stabile era infatti già stata ammodernata circa dieci anni fa, ma la mancanza di risorse economiche aveva costretto il Comune a mettere in stand by il rinnovo completo.

Terminata la messa a nuovo dell’edificio il prossimo obiettivo resta il cortile esterno della scuola con annessa pista d’atletica, per il quale l’amministrazione ha già pronto un progetto di riqualificazione.

"Per il cortile avevamo una bella idea ma purtroppo come scuola non siamo riusciti ad ottenere una buona posizione nella graduatoria, finendo appena fuori dalla soglia d’approvazione - ha concluso - Si trattava però di un bando regionale, non di un fondo Pnrr, quindi esiste ancora la possibilità che il progetto venga recuperato in un secondo momento, perché magari verranno sbloccati altri fondi che ci consentiranno di rientrare in graduatoria. Altrimenti vedremo di partecipare a qualche altro bando: noi siamo sempre sull’attenti con il nostro progetto nel cassetto".

(In copertina le scuole medie prima dei lavori)