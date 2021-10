Elezioni 2021: a Robecchetto Giorgio Braga verso il bis

SCRUTINIO IN CORSO

I primi dati parziali attribuiscono a Civitas una percentuale del 66%. A votare è stato il 55% degli aventi diritto.

Elezioni 2021, primi exit poll anche da Robecchetto con Induno, dove è avanti il sindaco uscente Giorgio Braga.

Il sindaco uscente Braga verso il bis

Anche a Robecchetto con Induno è in corso lo spoglio delle schede elettorali. E il sindaco uscente Giorgio Braga, della lista Civitas, risulta in vantaggio in due seggi su quattro. Braga ha raddoppiato rispetto a Gabriele Marzorati della lista di centrodestra Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio.

Braga avanti col 66% dei voti

I primi dati parziali attribuiscono a Civitas una percentuale del 66%. A votare è stato il 55% degli aventi diritto.