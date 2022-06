Eletto il nuovo segretario del Pd di Arese: è Armando Calaminici.

Eletto il nuovo segretario del Pd di Arese

Nella serata di lunedì, il direttivo del circolo del Partito Democratico di Arese, a seguito delle dimissioni di Gabriele Allegro avvenute a fine aprile, ha eletto all’unanimità Armando Calaminici segretario del circolo locale. «Ringrazio il Partito Democratico di Arese che in modo unitario ha permesso la mia elezione a segretario fino alla prossima scadenza congressuale – ha detto Calaminici - La mia sarà una gestione improntata sulla collegialità e lavorerà prioritariamente per le elezioni del 2023 e a supporto dell’amministrazione cittadina oltre che del gruppo consigliare. Proseguiremo nei prossimi mesi con le Agorà Democratiche, appuntamento avviato lo scorso marzo che conferma l’intenzione di procedere con una discussione aperta e partecipata sul futuro della città. Infine, questi anni sono stati caratterizzati da un’importante capacità di rinnovamento del Partito che ha favorito il protagonismo di un gruppo dirigente giovane e innovativo. È mia ferma intenzione proseguire anche in futuro su questa strada».

Chi è Armando Calaminici

Armando Calaminici è una figura storica della politica aresina, ha attraversato da protagonista i cambiamenti dell’Alfa Romeo da dirigente sindacale fino all'inizio degli anni 90, tranne i periodi 1976-1979 e 1979-1983 in cui fu eletto parlamentare. A Arese è stato consigliere comunale dal 1985 al 2009 e vicesindaco e assessore per 10 anni.