Allegro si è dimesso dalla carica di segretario del Pd

All'interno del Partito Democratico è stata avviata la riflessione sulle modalità di elezione di un nuovo Segretario, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento

Dopo 4 anni dalle elezioni a segretario del circolo del PD di Arese, Gabriele Allegro per ragioni personali e professionali ha rassegnato le proprie dimissioni.

“Per quattro anni ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di segretario del Circolo di Arese – ha dichiarato Allegro – Mi ritengo davvero fortunato ad aver contribuito all’attività politica di uno dei circoli più vivi e appassionati della nostra area metropolitana. Sono stati anni intensi, che hanno visto un Partito Democratico protagonista della vita politica e amministrativa della città mantenendo viva l’attività anche nei mesi più duri della pandemia. Purtroppo, i miei impegni personali e lavorativi mi impediscono di continuare questa esperienza che, anche virtù dell’appuntamento elettorale del 2023, richiedono una presenza e rapporto costante con il circolo e il territorio che non posso più garantire. Non mancherò, seppur in forme diverse, di dare il mio contributo a chi mi succederà al partito nelle forme che si riterranno opportune.”

“Ringraziamo Gabriele per il cammino fatto insieme, per essersi speso con generosità anche in momenti cruciali, sempre con l’obiettivo del bene comune” ha detto il Direttivo del PD di Arese.

