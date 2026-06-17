Ecco la Giunta Radice bis: Maffei vicesindaca

Una giunta con tre volti nuovi (Sara Borgio, Mario Brambilla e Giacomo Pigni), «che mantiene uno spettro anagrafico di grande ampiezza e che si caratterizza per un grado di competenza che permetterà da subito all’esecutivo di riprendere il lavoro e rilanciare dossier e progetti che sono stati al centro della campagna elettorale».

Nuova Giunta dopo una sola settimana

È quella che, con decreto, dopo una sola settimana di lavoro, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha nominato oggi, mercoledì 17 giugno, contestualmente all’assegnazione dell’incarico a due consigliere, Paola Barbazza e Monica Berna Nasca, per lavorare su ambiti fondamentali per il progetto di città dei prossimi anni: lo sviluppo economico e commerciale, quindi l’attrattività del territorio legnanese, e il progetto Città dei quartieri, finalizzato ad aumentare il livello di qualità della vita, efficientando manutenzioni e migliorando il decoro.

Palazzo Malinverni spiega:

«Quello assegnato a Paola Barbazza è un incarico, in questa prima fase, che permette al Comune di Legnano di iniziare un percorso finalizzato non solo a coordinare gli attori che si occupano di lavoro e sviluppo economico del territorio, ma anche a costruire un’organizzazione negli uffici a supporto della realizzazione di politiche in materia e che potrà avere sviluppi ulteriori in futuro».

«Servire Legnano per una comunità che cresce insieme»

Il primo cittadino dichiara:

«Mi preme innanzitutto ringraziare le persone che, in questo mandato, formalmente non faranno più parte della Giunta, ma che hanno dato la disponibilità a continuare ad aiutare l’Amministrazione seppur con altri ruoli e funzioni. Parto da Anna Pavan che, da vicesindaca, in questi anni è stata per me un supporto fondamentale e che oggi passa il testimone a Mario Brambilla. Mario, in questi anni, ha seguito con ottimi risultati tutte le partite legate all’abitare sociale e, adesso, in un naturale passaggio di consegne, assumerà anche le cariche di Welfare e Sicurezza. Ringrazio Monica Berna Nasca per la presenza la pazienza e la dedizione dimostrata in questi anni e per aver impostato un lavoro di ascolto e presa in carico delle richieste dei cittadini, che in questo mandato troverà un’ulteriore evoluzione nel progetto Città dei quartieri. Al suo specifico incarico farà seguito il conferimento ad altri consiglieri di “deleghe” allo scopo di aumentare ulteriormente la capacità del Comune e delle società partecipate di dare risposte puntuali ai cittadini. Da ultimo ringrazio Luca Benetti, che ha raggiunto in questi anni risultati importantissimi per regolarizzare il ciclo di programmazione economica e finanziaria e dare una crescente sostenibilità complessiva all’ente. Il passaggio di testimone, in questo caso, avviene con Marco Bianchi, persona che in questi anni ha gestito una quantità di risorse mai vista negli ultimi decenni. Altra novità è rappresentata dalla divisione delle deleghe che erano in capo a Guido Bragato: è la dimostrazione della crescita che, anche grazie a lui, le attività culturali, sportive, paliesche e gli eventi hanno avuto in questi anni e che oggi richiede di moltiplicare energie e attenzioni. A Bragato, cui restano le deleghe di Eventi, Sport e Palio, insieme con Sagre, Mercati, Fiere e Comunicazione, si affiancherà l’energia di Sara Borgio, con la creazione di uno specifico assessorato per Cultura, Biblioteche e Luoghi di comunità, Pari opportunità e Rete Antiviolenza. Una riorganizzazione che dimostra al meglio il rilievo che queste attività rivestono per l’amministrazione comunale. Al netto di piccole variazioni dettate dall’esigenza di dare a ogni assessore la possibilità di realizzare al meglio parti qualificanti del nuovo programma di mandato, restano sostanzialmente invariate le deleghe di Lorena Fedeli, che si occuperà di Rigenerazione urbana ed Edilizia, e di Ilaria Maffei, che dovrà sviluppare sempre di più la comunità educante e partecipativa gestendo anche il ruolo di vicesindaca; un impegno aggiuntivo per cui, fin da adesso, la ringrazio. A tutti gli assessori e alle consigliere incaricate formulo il mio augurio di riuscire a lavorare con lo spirito che ha sempre contraddistinto questo gruppo e che lo ha portato alla riconferma alla guida della Città la scorsa settimana: servire Legnano per fare della nostra Città una comunità dove ciascuno possa sempre di più crescere, vivere bene e realizzare i propri progetti».

Il sindaco Radice, in accordo con la Giunta, mantiene per sé le seguenti materie: Attuazione del programma di mandato, Lavoro e sviluppo economico, commerciale e turistico del territorio, Sviluppo delle società controllate e partecipate, Relazioni metropolitane e regionali, Organizzazione e Personale, Affari legali e cultura della legalità, Progetti strategici di Sicurezza urbana.

Ecco le deleghe conferite

Marco Bianchi – Sostenibilità, bilancio e innovazione digitale: Bilancio e programmazione finanziaria, Equità e sostenibilità fiscale, Bilancio di sostenibilità e attuazione Agenda 2030, Sostenibilità digitale, città intelligente e Intelligenza artificiale, Tariffa puntuale e progetti di economia circolare, Economato e Centrale unica di committenza

Sara Borgio – Cultura e intercultura, parità e inclusione: Cultura e intercultura, Biblioteche e luoghi di comunità, Giovani, Nuovi cittadini e Politiche di parità, Rete Antiviolenza Ticino Olona e contrasto alla violenza di genere, Cultura della Pace, Europa e gemellaggi

Guido Bragato – Comunità sportiva e attrattiva: Sport, Eventi, Palio, Mercati, sagre e fiere, Urp, Comunicazione al cittadino e marketing territoriale, Servizi demografici e cimiteriali

Mario Brambilla – Welfare, abitare e sicurezza: Servizi sociali e per l’autonomia, Contrasto alla solitudine e custodia sociale nei quartieri, Disabilità e Peba, Politiche per l’abitare, Accoglienza e Integrazione richiedenti asilo e rifugiati, Sicurezza urbana e Polizia Locale, Salute e benessere, rapporti con la rete dei servizi sociosanitari

Lorena Fedeli – Rigenerazione urbana ed edilizia: Urbanistica, pianificazione del territorio e rigenerazione urbana, Edilizia privata, Suap, Autorizzazioni ambientali

Ilaria Maffei – Comunità educante e partecipativa – Vice Sindaco: Istruzione e comunità educante, Città delle bambine/bambini, Rapporti con il Terzo Settore, Partecipazione, consulte e forum di quartiere, Salute e benessere degli animali

Giacomo Pigni – Città pubblica, sostenibilità ambientale e mobilità: Opere pubbliche, Manutenzione e gestione del patrimonio e impianti pubblici, Manutenzione strade e attuazione Peba, Verde, parchi, patrimonio arboreo e forestazione urbana, Fiume Olona e sistema idrico integrato, Igiene e decoro urbano, Programma Città dei quartieri, Mobilità sostenibile, Sostenibilità e autonomia energetica

Paola Barbazza – consigliera incaricata al Lavoro e Sviluppo economico, commerciale e turistico del territorio

Monica Berna Nasca – consigliera incaricata Città dei quartieri: verde, igiene urbana e tariffa puntuale

Nella foto di copertina: il sindaco riconfermato Lorenzo Radice insieme a Ilaria Maffei, nominata vicesindaca