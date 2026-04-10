Ecco il quarto candidato sindaco di Legnano: è Carolina Toia

Salgono a quattro i candidati sindaco di Legnano che si sfideranno alle amministrative del 24 e 25 maggio. Oltre a Federico Amadei del Polo Civico, a Mario Almici della coalizione di centrodestra e al primo cittadino Lorenzo Radice del centrosinistra, è di pochi minuti fa l’annuncio ufficiale di una nuova discesa in campo. È quella di Carolina Toia, capogruppo consiliare della Lega e candidata sindaco del centrodestra alle amministrative del 2020.

Queste le parole che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, ha affidato alla propria pagina facebook:

“Cari concittadini, cara Legnano,

torno a rivolgermi a Voi con lo stesso sguardo schietto di sei anni fa, ma con una nuova consapevolezza nel cuore. Oggi annuncio ufficialmente la mia candidatura a Sindaco di Legnano con la mia lista civica ‘Toia Sindaco’. In molti potrebbero chiedersi cosa sia cambiato rispetto alla scorsa tornata elettorale.

La risposta è semplice: nulla e tutto. La passione è la stessa di sempre, ma oggi mi accompagna una forza nuova. Non è cambiato l’amore profondo che provo per questa città, né si è affievolita la mia determinazione. Ciò che è cambiato è il motore del mio impegno: oggi sono mamma. E questa nuova dimensione non è un limite, ma la spinta più forte che potessi avere. Mi candido per il bene di Legnano e, soprattutto, per il futuro di mio figlio e di tutti i figli di questa città. Lo faccio con coraggio, e con un profondo senso di responsabilità. Per una città che sento profondamente come la mia famiglia. Oltre cinque anni trascorsi tra i banchi del Consiglio Comunale come capogruppo, sommati alla passata esperienza in Consiglio Regionale, mi hanno reso ancora più consapevole di ciò che non funziona nella nostra città e mi hanno permesso comprendere dove intervenire con decisione. Non scendo in campo da sola. Accanto al mio nome non ci saranno simboli di partito, ma ci sarà una grande squadra: donne e uomini che credono in me e nel nostro progetto.. e che ringrazio, di cuore. Insieme abbiamo costruito un programma concreto, che mira a rendere Legnano una città più sicura, vivibile, moderna e vicina alle persone”.