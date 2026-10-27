È Salvatore Mattina il candidato sindaco di Noi Corbetta

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Elezioni amministrative 2027: la lista civica Noi Corbetta scende in campo svelando il proprio asso nella manica, un professionista noto e stimato in città con un’ampia esperienza sia in ambito politico in qualità di ex amministratore sia nel campo del sociale.

Il candidato sindaco

La presentazione della candidatura dell’ingegner Salvatore Mattina a sindaco di Corbetta, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre, non è stata soltanto il lancio di una corsa elettorale. «È stato un ulteriore passo di un percorso di ascolto e partecipazione che la nostra coalizione civica porta avanti da mesi insieme ai cittadini attraverso incontri, momenti di confronto e iniziative sul territorio», sottolinea il gruppo.

In una Sala Grassi gremita oltre ogni aspettativa, Salvatore Mattina ha ripercorso la propria esperienza umana, professionale e amministrativa, confermando l’impronta con cui intende affrontare la sfida dei prossimi mesi: presenza sul territorio, ascolto e confronto diretto con i cittadini. «Ha sintetizzato questo approccio con parole semplici e immediate che racchiudono il senso della campagna elettorale che vogliamo costruire», spiegano i membri di Noi Corbetta.

L’impegno nella corsa alle elezioni

«La campagna elettorale che voglio fare è quella di essere in mezzo alla gente, con la gente e discutere con la gente. Io i social non li uso. Quindi vi chiedo di essere voi i miei social. Com’era una volta», ha affermato domenica il candidato durante l’incontro di presentazione. Una visione della politica fondata sull’ascolto, sulle relazioni umane e sulla partecipazione attiva dei cittadini, che mette al centro l’incontro diretto, la condivisione delle idee e la costruzione collettiva delle scelte per il futuro della città.

Coerentemente con questa idea di servizio alla comunità, al termine dell’incontro Mattina ha inoltre voluto assumere pubblicamente un impegno personale in materia di trasparenza e correttezza istituzionale: «Qualora i cittadini di Corbetta mi affidassero la responsabilità di guidare la città come sindaco, interromperò la mia attività professionale sul territorio comunale – ha annunciato – Ritengo sia una scelta doverosa per garantire la massima trasparenza ed evitare qualsiasi possibile conflitto di interessi. Chi amministra deve poter operare esclusivamente nell’interesse della comunità».

I prossimi passi

«Nei prossimi mesi il percorso di ascolto e confronto proseguirà con il coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme una proposta amministrativa concreta, credibile e condivisa – fa sapere la lista civica – Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla serata e tutti coloro che, con idee, suggerimenti e contributi, stanno già prendendo parte a questo percorso. Il futuro di Corbetta si costruisce insieme: a viso aperto, nelle piazze, nei quartieri e stringendoci la mano nei luoghi della vita quotidiana della nostra comunità».