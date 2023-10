E' realtà la fine del rapporto tra Amga e la piscina parabiaghese, garanzie sulla continuità

Ormai è ufficiale: il prossimo 14 dicembre Amga Sport cesserà la gestione dell’impianto sportivo natatorio di via Carso a Parabiago. Lo rende noto la società stessa che da anni gestisce la piscina comunale. A detta dell'Amministrazione comunale sono previste garanzie sulla continuità del servizio.

Il lavoro dell'Amministrazione per assicurare la continuità

L’Amministrazione comunale non si trova impreparata a questo passaggio, anzi da tempo si è attivata per garantire il proseguimento del servizio alla cittadinanza che potrà tranquillamente continuare ad iscriversi, anche nel mese di dicembre (in dicembre il vecchio gestore prenderà le iscrizioni, ma non i pagamenti che potranno essere regolati a partire dal 18 dicembre).

Le rassicurazioni del sindaco Cucchi

Il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi ha fornito rassicurazioni agli attuali utenti così come a quelli futuri: