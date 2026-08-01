Due milioni per i Vigili del fuoco volontari

Due milioni di euro per sostenere i distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari, compresi quelli del Magentino, dell’Abbiatense e dell’Altomilanese.

Vigili del fuoco volontari: bando da 2 milioni

Regione Lombardia ha pubblicato il nuovo bando 2026-2027 destinato alle associazioni che supportano l’attività dei volontari, con risorse che potranno essere utilizzate anche dai distaccamenti di Magenta, Corbetta, Inveruno e Abbiategrasso.

A darne notizia è il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, vicepresidente della Commissione Attività produttive:

«Regione Lombardia continua a investire sulla sicurezza dei cittadini sostenendo concretamente il lavoro dei Vigili del fuoco volontari. Con il nuovo bando 2026-2027 mettiamo a disposizione 2 milioni di euro per rafforzare mezzi, attrezzature e sedi operative dei distaccamenti presenti sul territorio, compresi quelli della Città metropolitana di Milano».

Contributi fino a 50mila euro

Il bando prevede contributi che potranno coprire fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 50mila euro per ciascun progetto.

Spiega Scurati:

«Il contributo copre fino al 100% delle spese ammissibili, per un massimo di 50mila euro a progetto. Una misura concreta che consentirà alle associazioni che sostengono i distaccamenti volontari di investire in sicurezza senza gravare sui propri bilanci».

Le risorse potranno essere impiegate per acquistare nuovi mezzi e dotazioni operative, tra cui autopompe, veicoli fuoristrada, moduli antincendio, apparati radio e altre attrezzature indispensabili per gli interventi, ma anche per finanziare lavori di manutenzione e riqualificazione delle sedi operative.

«Presidio fondamentale per il territorio»

Per Scurati si tratta di un investimento che punta a rafforzare la capacità di intervento dei distaccamenti volontari, realtà che svolgono un ruolo importante soprattutto nei comuni più lontani dai grandi centri:

«I Vigili del fuoco volontari rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità, soprattutto nei territori più periferici. Sostenere il loro lavoro con risorse concrete significa rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini».