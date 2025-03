Dopo le proteste per il trasporto autobus carente arriva la risposta dell'assessore regionale

Dopo le proteste dei pendolari e dei primi cittadini avvenuto a Noviglio per la carenza di autobus e autisti nel Sud Ovest milanese, arriva la risposta dell'assessore regionale ai trasporti, Lucente.

"Regione Lombardia è consapevole delle criticità che, in alcune aree specifiche, sta subendo il trasporto pubblico locale su gomma per la carenza di autisti. Proprio per questo abbiamo istituito vari tavoli tecnici permanenti in ogni provincia con prefetti, amministratori locali e agenzie Tpl per verificare periodicamente le difficoltà ed individuare soluzioni condivise".