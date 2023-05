Docente accoltellata, il commento di Maerna: "Scuola sia luogo di formazione e socialità"

Dopo l'accoltellamento avvenuto ieri, 29 maggio, ad Abbiategrasso ai danni da una docente da parte di uno studente è intervenuto anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Umberto Maerna.

"Il caso della docente ferita lunedì mattina all'Itis di Abbiategrasso ci interroga tutti. In primis è dovere della politica e delle istituzioni esprimere l'assoluta vicinanza alla professoressa ferita, a cui auguriamo una pronta e completa guarigione. E' un fatto che interroga tutti noi come adulti, come amministratori, come genitori. Ci stiamo accorgendo che la questione educativa è sempre più centrale in Italia. Bene ha fatto il ministro Giuseppe Valditara a portare la solidarietà del governo di Giorgia Meloni e a dire che quanto successo testimonia l'emergere di un tema sociale rilevante. La scuola è una grande comunità educante, luogo di vita e formazione che deve basarsi su un rapporto profondo e diretto con le famiglie. Purtroppo questo rapporto nel corso del tempo si è progressivamente affievolito e la scuola come 'motore' educativo si indebolisce sempre di più, anche per la crescente tendenza delle famiglie che la mettono maggiormente in discussione come luogo di formazione. Tutto questo rappresenta un elemento negativo anche dal punto di vista sociale. La scuola deve tornare a formare, ad educare, ad insegnare per prima la libertà, ma anche lo spirito di sacrificio ed a rialzarsi dopo essere caduti. E' un compito che tocca tutti noi da vicino, nessuno escluso”.