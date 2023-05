Grave la professoressa accoltellata. Atteso il Ministro Valditara

E' grave la professoressa di 51 anni accoltellata questa mattina all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso da uno studente di 16 anni. Usato un coltello seghettato di grandi dimensioni per colpirla e una pistola finta.

Studente accoltella professoressa: è grave

Era stato rimproverato dalla professoressa e doveva essere interrogato prima di commettere il gravissimo gesto il 16 enne che ha accoltellato questa mattina la professoressa. Il giovane, secondo quanto riportato da un compagno di classe, ha atteso che la professoressa fosse chinata e l'ha colpita con un grosso coltello all'avanbraccio e alla testa.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Minacciati i compagni

Dopo questo gesto il ragazzo ha estratto una pistola (finta) e detto ai compagni di uscire facendoli scappare tutti fuori. E' restato in classe in attesa dei Carabinieri che lo hanno preso subito in custodia. Scioccati i compagni di classe che si sono ritrovati all'improvviso in una situazione neanche immaginata.

Le condizioni della professoressa che in un primo momento non sembravano destare preoccupazioni sono diventate gravi. Il ragazzo si trova ora ricoverato nel reparto di neuropsichiatria dell'ospedale San Paolo di Milano.

Atteso il Ministro Valditara

Nel pomeriggio ad Abbiategrasso è atteso l'intervento del Ministro dell'Istruzione Valditara che vuole rendersi conto di persona di cosa sia successo, vista la gravità del fatto.