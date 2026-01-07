Partendo dalle risorse applicate con l’avanzo di bilancio del 2025 nei prossimi mesi verranno avviati diversi importanti rifacimenti che nelle intenzioni dell’amministrazione di Rescaldina saranno volti all’ammodernamento della piazza e del paese con la sostituzione della attuale fontana non più funzionante e il posizionamento di una nuova “a raso” realizzata senza le vasche di raccolta e con l’uscita dei getti direttamente dalla pavimentazione.

Diversi gli interventi previsti a Rescaldina nei prossimi mesi

Questa realizzazione rappresenterà oltre ad un elemento di arredo un nuovo spazio gioco. Sono previsti i rifacimenti del parco giochi situato in via Monte Grappa (da tutti conosciuto come Sanfi) dove verranno ammodernate le strutture esistenti con delle soluzioni in grado di rispondere alle necessità dei più piccoli e degli adolescenti.

Alla stessa maniera sarà interessato da importanti modifiche di aggiornamento il parco giochi di via Cesare Battisti, collocato nelle immediate vicinanze della biblioteca e delle scuole D. Alighieri, dove sono state previste particolari attrezzature per il gioco considerando si tratta di un area recintata, custodita e fondamentalmente fruibile solo dai più piccoli.

Nel piano di interventi su strade e marciapiedi, oltre ai rifacimenti asfalti delle vie individuate, verranno sistemate le aree attualmente con finitura in porfido sulla via Bassetti nella parte del dosso di attraversamento giunto ormai a fine vita, i camminamenti di via Bossi e via A. Da Giussano.

A breve saranno aggiunte inoltre altre aree gioco dove intervenire in conseguenza di un finanziamento, che si va ad aggiungere a quanto già precedentemente destinato, proveniente da Regione Lombardia (per il tramite della consigliera Regionale Maira Cacucci).

Nuove risorse grazie ai mutui estinti

Con le coperture economiche individuate invece dalla voce mutui estinti prenderanno il via i lavori di rifacimento delle poltrone dell’auditorium e adeguamenti necessari per il raggiungimento degli standard di sicurezza incendi.

Sempre con le stesse risorse sono già in corso importanti interventi al chiosco di via Nenni/Parco Antonella Iasilli che ne consentirà la riapertura al pubblico.

Prenderanno il via anche gli interventi di efficientamento energetico dello stabile comunale situato sulla Saronnese (La Tela Osteria Sociale Del Buon Essere) che prevedono oltre all’installazione dei pannelli fotovoltaici interventi agli impianti termici, canne fumarie, risanamenti alle coperture ecc.

Si sono recentemente conclusi gli interventi di sistemazione legati all’ascensore e alle infiltrazioni alla sua struttura nel cimitero di Rescaldina permettendo la sua messa in funzione.