Distretto urbano del Commercio, sondaggio per scegliere il logo

Distretto urbano del commercio di Nerviano, il logo lo scelgono i cittadini.

Distretto urbano del commercio, si sceglie il logo

Il Comune di Nerviano lancia un’iniziativa di partecipazione aperta a tutta la comunità: è, infatti, online il sondaggio per scegliere il logo ufficiale del Duc, Distretto Urbano del Commercio, uno degli elementi chiave per costruire un’identità riconoscibile e condivisa del commercio locale.

Il progetto

“Non si tratta soltanto di una scelta grafica, ma di un’occasione concreta per cittadini, commercianti e operatori del territorio di contribuire attivamente alla definizione dell’immagine del Distretto – spiega il sindaco Daniela Colombo che invita a votare dal sito web del Comune – Il logo selezionato accompagnerà infatti tutte le future attività di comunicazione, promozione ed eventi, diventando il simbolo del rilancio e della valorizzazione del tessuto commerciale di Nerviano”.

Con un semplice click, i cittadini potranno quindi scegliere quale (tra i due proposti) diventerà il logo del Duc.

“L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche promosse da Regione Lombardia a favore dei Distretti del Commercio – prosegue Colombo – In questo contesto, il Comune sta lavorando alla candidatura al nuovo bando regionale, con l’obiettivo di accedere alla linea ‘Eccellenza’, riservata ai Distretti più strutturati e capaci di sviluppare progetti innovativi e di forte impatto. La linea ‘Eccellenza’ premia in particolare le progettualità che puntano sulla modernizzazione delle attività commerciali, sulla digitalizzazione dei servizi, sulla riqualificazione degli spazi urbani e sull’organizzazione di iniziative in grado di aumentare l’attrattività del territorio”.