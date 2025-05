Il Partito Democratico Lombardia, coadiuvato dalla sezione locale, ha organizzato una mobilitazione per la sanità pubblica e per l'ospedale di Abbiategrasso.

Diritto alle cure e sanità lombarda: presidio del Pd per chiedere un cambiamento

Sabato mattina, 10 maggio 2025, ci sarà il Consigliere regionale Carlo Borghetti e altri esponenti regionali alle 11.15. Ritrovo vicino all’ospedale - in piazza Samek - "Per difendere il diritto alla salute e denunciare l’abbandono in cui è stato lasciato uno dei presidi sanitari più importanti del nostro territorio - fanno sapere dal Pd - Un ospedale che ha visto negli anni promesse mai mantenute, reparti smantellati, personale in fuga, investimenti sprecati. Una struttura trasformata in succursale di altri ospedali, senza un progetto, senza un futuro chiaro, mentre sulla carta si continua a parlare di Casa e Ospedale di Comunità che, nei fatti, non esistono davvero. E sfortunatamente quello di Abbiategrasso non è un caso isolato".

"Servizi sempre più al collasso"