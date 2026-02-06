Dimissioni del consigliere comunale di minoranza Davide Russo

«Non sono più un consigliere comunale. A volte i viaggi finiscono prima del previsto. Forse però quello che contava non era il traguardo finale, ma ciò che ho e abbiamo raccolto durante il tragitto». Così il consigliere di minoranza del gruppo Pd Noi Corbetta Davide Russo, 27 anni, ha annunciato le sue dimissioni.

Il commiato

«Lo ammetto, io per primo non avrei voluto che questo giorno arrivasse. Quattro anni fa mi ero preso un impegno, con i cittadini, con gli altri candidati, ma soprattutto con me stesso; forse un po’ inconsciamente com’è giusto che sia quando sei giovane e pensi che basti l’energia dei tuoi vent’anni per cambiare il mondo e farlo diventare un posto migliore per tutti. In questi quattro anni sono cambiate tante cose, sia nella nostra città che in Consiglio comunale che, ovviamente, nella mia vita, a cominciare dall’essermi laureato», ha affermato, introducendo le ragioni della sua scelta.

Le ragioni della scelta

«L’opportunità di proseguire il mio percorso di studi nel campo che vorrei diventasse un giorno la mia professione mi ha portato, da qualche mese, a trasferirmi in un’altra città, lontano dai miei affetti, lontano da Corbetta e dunque lontano dal dovere che come consigliere ho nei confronti dei suoi abitanti e al quale finora ho sempre adempiuto – ha raccontato – Certo, potrei continuare a mantenere il mio posto in Consiglio fornendo ogni volta una giustificazione per le mie assenze; in fondo manca solo un anno e mezzo alla fine della consiliatura, ma vorrebbe dire soltanto prendere in giro quelle elettrici e quegli elettori che nel 2021 riposero in me la loro fiducia. Onestamente, preferisco di no».

Proprio per questo Davide Russo ha preso la decisione di dimettersi da consigliere comunale. «Una scelta fatta certo non a cuor leggero, ma con la consapevolezza che sia la cosa migliore: i corbettesi meritano un consigliere che si dedichi a loro a tempo pieno, non uno a mezzo servizio – ha proseguito – Senza dubbio la politica, intesa come servizio restituito alla comunità che ti ha fatto crescere, continuerà a restare una delle mie passioni più grandi; e chissà se in futuro la mia strada e quella della mia città non possano rincontrarsi. Quattro anni in Consiglio comunale hanno rappresentato per me un’importante opportunità di crescita personale, nonché un’inesauribile fonte di stimoli e insegnamenti che continueranno ad accompagnarmi per il resto della mia vita».

I ringraziamenti

Per questo motivo «vorrei ringraziare tutti coloro che hanno percorso assieme a me questo breve ma fondamentale tratto di strada, a partire dai miei colleghi del mio gruppo consiliare Marta Lovati e Antonio Cipriano, tutti i consiglieri di opposizione e di maggioranza, i dipendenti comunali, la comunità di Corbetta e in ultimo il sindaco Marco Ballarini. È anche grazie a tutti loro se sono diventato la persona che sono oggi», ha concluso Russo, augurando poi «un grande in bocca al lupo a chi prenderà il mio posto in Consiglio. Sono sicuro saprà lavorare per il bene di Corbetta con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo che in questi anni ha animato il sottoscritto».

La surroga

Il Consiglio comunale provvederà quindi ora alla surroga del consigliere dimissionario. Il primo dei non eletti nella lista del gruppo Pd Noi Corbetta è Giacomo Prina, sarà lui quindi a subentrare al posto di Russo.