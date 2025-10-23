Dieci milioni di euro per l’ospedale di Rho: la soddisfazione della Lega

La Lega di Rho esprime grande soddisfazione per l’importante finanziamento destinato al potenziamento all’Ospedale di Rho.

I 10 milioni di euro saranno così ripartiti e destinati a:

Ampliamento e Riqualificazione del Pronto Soccorso, Adeguamento ai Requisiti di Accreditamento: 6.500.000 euro. Un intervento essenziale per migliorare l’efficienza e la capacità di accoglienza in urgenza-emergenza.

Ristrutturazione e Adeguamento Normativo del Reparto di Ostetricia e Ginecologia: 3.500.000 euro.

Fondi dedicati a garantire standard strutturali e di sicurezza elevati per un reparto di vitale importanza.

“Vedere Rho beneficiare di risorse così consistenti, che si inseriscono nel più ampio stanziamento di 94,9 milioni di euro per Milano e provincia destinati a interventi edilizi e tecnologici, ci riempie di orgoglio. Continueremo a vigilare e a lavorare affinché questi fondi vengano impiegati al meglio e nei tempi previsti, per dare a Rho un servizio sanitario sempre più efficiente”