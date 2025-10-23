La Lega di Rho esprime grande soddisfazione per l’importante finanziamento destinato al potenziamento all’Ospedale di Rho.
Dieci milioni di euro per l’ospedale di Rho: la soddisfazione della Lega
“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’assegnazione di ben 10 milioni di euro per l’Ospedale di Rho una cifra significativa che verrà utilizzata per due interventi cruciali volti a migliorare le strutture del nostro presidio ospedaliero. Questi fondi – proseguono gli esponenti leghisti – rientrano nel Programma Regionale Straordinario di Investimenti in Sanità della Regione Lombardia, reso possibile dall’Assestamento di Bilancio 2025.”
I 10 milioni di euro saranno così ripartiti e destinati a:
Ampliamento e Riqualificazione del Pronto Soccorso, Adeguamento ai Requisiti di Accreditamento: 6.500.000 euro. Un intervento essenziale per migliorare l’efficienza e la capacità di accoglienza in urgenza-emergenza.
Ristrutturazione e Adeguamento Normativo del Reparto di Ostetricia e Ginecologia: 3.500.000 euro.
Fondi dedicati a garantire standard strutturali e di sicurezza elevati per un reparto di vitale importanza.
L’utilizzo al meglio dei fondi
“Vedere Rho beneficiare di risorse così consistenti, che si inseriscono nel più ampio stanziamento di 94,9 milioni di euro per Milano e provincia destinati a interventi edilizi e tecnologici, ci riempie di orgoglio. Continueremo a vigilare e a lavorare affinché questi fondi vengano impiegati al meglio e nei tempi previsti, per dare a Rho un servizio sanitario sempre più efficiente”
Lo dichiarano Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Christian Colombo, Consigliere comunale di Rho e Consigliere metropolitano di Milano.