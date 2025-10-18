Diana Malossi entra in Forza Italia a Settimo Milanese. Dopo un passato in Fratelli d’Italia e dopo essere stata capolista della civica “Fratelli di Settimo” alle ultime elezioni, ha sposato il progetto degli “azzurri”.

Forza Italia Settimo

«Ringrazio il segretario Vincenzo Buonomo, il consigliere Ruggiero Delvecchio e tutti gli amici con cui ho condiviso la campagna elettorale perché mi hanno fortemente voluta nel gruppo – dichiara Diana Malossi -. Trovare nuova casa in Forza Italia è un riconoscimento della mia iniziativa politica e dei traguardi fin qui raggiunti. Che però non potevano essere tali se non grazie al gruppo di lavoro e alle persone che ci hanno sostenuto, anche dopo la necessaria scelta di schierarsi come lista civica e supportare il centrodestra con il candidato sindaco Ruggiero Delvecchio per un cambiamento nella nostra amata Settimo».

Diana Malossi

«Un richiamo della coscienza, volto a difendere gli interessi comuni, più che inseguire personalismi fini a se stessi. Scelta ben rappresentata dalla celebre frase di Craxi ‘Un minuto prima che la situazione degeneri bisogna saper prendere una decisione, assumere una responsabilità, correre un rischio’. Questo ulteriore passo è frutto della decisione di continuare questo avventuroso cammino, partendo proprio dal nostro risultato storico del ballottaggio con l’obiettivo di rafforzarci in questi anni ed essere pronti per le prossime Amministrative, sempre al fianco dei cittadini.

Con Forza Italia condivido lo spirito liberale e cattolico e, come diceva Don Giussani, ‘Quanto più i tempi sono duri, tanto più è il soggetto che conta, è la persona che conta».

“Esprimo grande soddisfazione per il recente ingresso nel nostro gruppo di Diana Malossi, giovane donna già forte di una significativa esperienza politica e di un entusiasmo che porterà un grande valore aggiunto al nostro partito – aggiunge il segretario cittadino di Forza Italia, Vincenzo Buonomo -. Questo ingresso rappresenta un segnale importante: Forza Italia a Settimo Milanese continua a crescere, attirando persone capaci, preparate e motivate a dare il proprio contributo per il bene della nostra comunità. È la dimostrazione che il nostro progetto politico è solido e gode di ottima salute, radicandosi sempre più sul nostro territorio. Benvenuta Diana e avanti con determinazione per continuare a crescere insieme!”.