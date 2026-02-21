Del Gobbo e Gelli a Roma per il Consiglio nazionale dell’Anci

Nell'occasione, è stata formalizzata la nomina del primo a presidente della Commissione permanente Sicurezza e Polizia Municipale dell'Associazione.

Il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e l’assessore Simone Gelli hanno partecipato ieri, venerdì 20 febbraio, al Consiglio nazionale dell’Anci a Roma.

Del Gobbo al Consiglio Anci e le aspettative nei confronti dei sindaci sul tema sicurezza

Nell’occasione, è stata formalizzata la nomina di Del Gobbo a presidente della Commissione permanente Sicurezza e Polizia Municipale dell’Associazione. Nel suo intervento, il presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è soffermato a lungo anche sul tema della sicurezza, evidenziando come, pur non trattandosi di una competenza diretta dei sindaci, su di loro ricadano comunque le aspettative della cittadinanza. Un aspetto strettamente legato alla necessità di risorse adeguate, che oggi risultano insufficienti rispetto alle richieste e alle responsabilità affidate ai Comuni.

Si è parlato anche dell’accoglienza e della gestione dei minori stranieri non accompagnati

Nel corso dei lavori, è stata inoltre affrontata la questione dell’accoglienza e della gestione dei minori stranieri non accompagnati, problematica che incide in maniera significativa sui bilanci degli enti locali e per la quale l’Anci ha avviato un’interlocuzione con il Governo. Sul tema dei minori il sindaco Del Gobbo si era già fatto portavoce delle istanze del territorio nei mesi scorsi.