Definite le regole per la gestione della piscina

Il Consiglio comunale di Arese ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio coperto (caratterizzato da una vasca di 25 metri di lunghezza e 10,20 metri di larghezza) situato presso il complesso scolastico di viale Varzi 13. Il provvedimento definisce il futuro assetto della struttura sportiva comunale per i prossimi anni, introducendo importanti novità sul piano dell’equità sociale e dell’accessibilità tariffaria.

Le novità

La principale novità riguarda i criteri di accesso alle agevolazioni per gli utenti dell’impianto natatorio. L’Amministrazione ha scelto di superare i vecchi sconti basati esclusivamente sull’età anagrafica, introducendo un sistema mirato a sostenere le famiglie con minori capacità economiche (su base ISEE). Inoltre, è previsto l’obbligo tassativo per il concessionario di offrire l’ingresso gratuito per le persone con disabilità non autosufficienti e per i loro accompagnatori. Un’altra modifica importante è l’eliminazione della differenziazione tariffaria tra residenti e non residenti, permettendo a tutti gli utenti di accedere al servizio alle medesime condizioni di partenza.

“Con l’approvazione delle linee di indirizzo per la nuova concessione della piscina di viale Varzi, facciamo un altro passo in avanti verso uno sport sempre più inclusivo, equo e accessibile – ha sottolineato il sindaco Luca Nuvoli – Con queste modifiche vogliamo sostenere in modo concreto e mirato le famiglie che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità economica e sancire la totale gratuità per le persone con disabilità non autosufficienti e per i loro accompagnatori, abbattendo ogni barriera all’accesso. Al contempo, eliminando la distinzione tariffaria tra residenti e non residenti, promuoviamo un’idea di servizio pubblico aperto e accogliente, che mette al centro le persone e il valore dello sport”

I passaggi tecnici

Per assicurare la continuità delle attività e garantire la qualità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara, l’Amministrazione si avvarrà di una proroga tecnica del contratto attualmente in essere con l’attuale gestore (Lombardia Nuoto), che coprirà il periodo dall’1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027.

Parallelamente, gli uffici comunali avvieranno una procedura di gara aperta a evidenza pubblica, regolata dal principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I punti cardine della nuova concessione prevedono: una durata del contratto di cinque anni, previsti ordinariamente dal 1° marzo 2027 al 29 febbraio 2032, un valore stimato della concession pari a 1.496.800 euro (al netto dell’IVA), che si colloca sotto la soglia di rilevanza europea, l’affidamento avverrà tramite concessione, garantendo il reale trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore economico che si aggiudicherà la gestione.

Il futuro concessionario dovrà presentare una proposta tariffaria in sede di gara, che rimarrà fissa e invariabile. Ogni eventuale modifica o adeguamento nel corso del quinquennio dovrà essere preventivamente esaminata e autorizzata dalla Giunta comunale, a tutela dell’utenza.