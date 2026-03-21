De Corato a Turbigo a sostegno della legalità e contro le organizzazioni criminali

Riccardo De Corato, deputato di Fdi, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del nuovo spazio realizzato all’interno di un bene confiscato alla mafia a Turbigo.

«Stamattina, su invito del Sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi, ho partecipato all’inaugurazione del nuovo spazio “Liberi di scegliere” situato all’interno di un immobile confiscato alla Mafia in via Gallarati 8. Al mio fianco, oltre a molti Sindaci della zona, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e ai bambini di alcune scuole locali, c’era il capogruppo di Fdi in Regione Lombardia Cristian Garavaglia. In qualità di capogruppo Fdi in Commissione Parlamentare Antimafia, sono intervenuto ribadendo la grave anomalia in Regione Lombardia che vede un unico sodalizio e un’unica alleanza strategica tra le principali organizzazioni criminali nel nostro Paese, ovvero Camorra-Mafia- ‘Ndrangheta. Siamo l’unica regione in Italia, infatti, in cui è stato scoperto questo accordo tra le mafie come confermato dalla Dda prima e anche dal Tribunale di Milano poi. Occorre contrastare al massimo tutte le mafie, come sta facendo il Governo Meloni da oltre tre anni a questa parte, in tutta Italia, da sud a nord, perchè la criminalità organizzata è ormai da tempo presente ovunque nella penisola ed è ben radicata in quelle regioni dove ci sono più interessi economici. E’ molto importante che i beni sottratti alla criminalità, come quello appunto di Turbigo, diventino spazi per la legalità, per la solidarietà e che guardino ad un futuro migliore e diverso per la Comunità».