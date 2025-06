Sono decine i comuni della Città metropolitana di Milano che a breve riceveranno 9 milioni di euro da Regione Lombardia per coprire i costi dei danni causati dal maltempo nel 2023.

Danni del maltempo: nove milioni di euro in arrivo da Regione Lombardia

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Giunta regionale e in particolare all’assessore Romano La Russa per l’attenzione dimostrata verso i territori colpiti dal maltempo nel luglio 2023. Grazie all’ottimo lavoro svolto dalla Protezione Civile regionale e alla sinergia con il Governo, sono stati stanziati oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi, di cui oltre 9,3 milioni destinati ai Comuni dell’area metropolitana di Milano". Lo dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia.

"Si tratta di un risultato particolarmente importante – prosegue Garavaglia – che dimostra come Regione Lombardia sia sempre pronta a sostenere concretamente i territori, tutelando i cittadini e le comunità locali. L’impegno profuso per dare risposta ai danni provocati da nubifragi, grandinate e raffiche di vento, che hanno colpito duramente numerosi Comuni lombardi, conferma l’attenzione costante verso la sicurezza, la prevenzione e la cura del territorio".

Molte le risorse economiche previste

Il finanziamento, frutto di un decreto interministeriale condiviso tra Interno, Economia e Protezione Civile nazionale, è stato assegnato sulla base delle ricognizioni effettuate dalla Protezione Civile regionale, coordinate dal Commissario delegato, attraverso il sistema Rasda (Raccolta schede danni) in collaborazione con i Comuni.

"I numeri parlano chiaro – conclude Garavaglia –: molti dei Comuni nell’area metropolitana riceverà le risorse necessarie per riparare i danni subiti e ripartire. Questo è il modo migliore per fare buona politica: essere presenti, rispondere ai bisogni reali e intervenire con azioni concrete."

ELENCO DETTAGLIATO DEI FINANZIAMENTI EROGATI E DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO, COMUNE PER COMUNE, SUDDIVISO IN MACRO AREE

Fondi ai Comuni in Provincia di Milano - Suddivisione per Zona

ZONA 1 Milano

COMUNE DI MILANO (MI): 51.557,26 € (per "AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSIVIA VARIELAVORI A CHIAMATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. INTERVENTO1 3-LOTTO 3° DI N.4 LOTTI - ZONE 3-4-5") - Riga 324

COMUNE DI MILANO (MI): 495.262,31 € (per "MM SPA RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA FUNZIONALITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ DI MILANO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO 24-25 LUGLIO 2023 LOTTO 2 (MUNICIPI 3, 5, 6)") - Riga 325

COMUNE DI MILANO (MI): 100.857,87 € (per "MM SPA RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA FUNZIONALITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO 24-25 LUGLIO 2023 LOTTO 1 (MUNICIPI 1, 2, 7)") - Riga 326

COMUNE DI MILANO (MI): 1.216,10 € (per "DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO-AREA TECNICA SCUOLE PROBLEMATICA RELATIVA AD AREA IMPIANTI. PLAFONIERA DISTACCATA IN STABILI SCOLASTICI DALLA Z. 6 ALLA Z. 9") - Riga 327

COMUNE DI MILANO (MI): 228.740,00 € (per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. INTERVENTO2 3 - LOTTO 1° DI N. 4 LOTTI - ZONA 1.VIA VARIELAVORI A CHIAMATA INTERVENTO 3 - ZONA 1") - Riga 328

COMUNE DI MILANO (MI): 348.978,65 € (per "MM SPA RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA FUNZIONALITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ DI MILANO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO 24-25 LUGLIO 2023 – LOTTO 3 (MUNICIPI 4, 8, 9)") - Riga 329

COMUNE DI MILANO (MI): 110.496,37 € (per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. INTERVENTO3 3 - LOTTO 1° DI N. 4 LOTTI - ZONA 1.VIA VARIELAVORI A CHIAMATA INTERVENTO 3 - ZONA 1") - Riga 330 (duplicato del 328 con importo diverso, come da documento)

COMUNE DI MILANO (MI): 53.289,61 € (per "Direzione Mobilità-Area Smart Mobility-INTERVENTI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LINEE AEREE, SOSPENSIONI E APPARECCHI PER RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO LUNGO STRADE E MARCIAPIEDI NONCHE' RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI SPENTI PER GARANTIRE LA RIPRESA DEL SERVIZIO") - Riga 331

COMUNE DI MILANO (MI): 58.301,47 € (per "Direzione Mobilità-Area Smart Mobility-INTERVENTI SULLE INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE PER RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE DOVUTE ALL'ABBATTIMENTO E/O DANNEGGIAMENTO DI PALINE, PALI, LANTERNE E COMPONENTISTICA VARIA, FINALIZZATE A GARANTIRE LA RIPRESA DELLA CIRCOLAZIONE IN SICUREZZA, COMPRESI IL RIPRISTINO DELLE DIREZIONI GIRATE DELLE LANTERNE SEMAFORICHE E LA RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI SPENTI") - Riga 332

COMUNE DI MILANO (MI): 1.470.100,00 € (per "Direzione Mobilità-Area Strategie Innovative per i trasporti-RETE TRAMVIARIA - ASSISTENZE PER DISALIMENTAZIONI, ATTIVITÀ DI RIPRISTINO E REGOLAZIONE DELLA RETE, IMPIANTI ELETTRICI A RETE IN VARIE LOCALITA'") - Riga 333

COMUNE DI MILANO (MI): 2.292.600,00 € (per "Direzione Mobilità-Area Strategie Innovative per i trasporti-ATTIVITA' POST-EMERGENZIALI FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA RETE FILO-TRAMVIARIA A SEGUITO DI DANNI OCCULTI E ATTIVITA' DI RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITA' IN VARIE LOCALITA'") - Riga 334

COMUNE DI MILANO (MI): 698.833,04 € (per "RIPRISTINO DELLA COPERTURA DANNEGGIATA PRESSO SCUOLA -VIA GIULIO E CORRADO VENINI 80") - Riga 335

COMUNE DI MILANO (MI): 399.183,20 € (per "RIPRISTINO DELLA COPERTURA DANNEGGIATA PRESSO SCUOLA -VIA THOMAS MANN 8") - Riga 336

COMUNE DI MILANO (MI): 899.601,12 € (per "AULE-SALA PSICOMOTRICITA'-PALESTRA: PRESENTE INFILTRAZIONE PIOVANA SU PIU' PUNTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, INTERVENTO SU TUTTO L'EDIFICIO SU GUAINA IMPERMEABILIZZANTE. PRESSO SCUOLA-PIAZZA SANTA MARIA NASCENTE 30") - Riga 337

ZONA 2 (Comuni: Arconate, Bareggio, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Corbetta, Gaggiano, Inveruno, Lainate, Legnano, Magnago, Marcallo con Casone, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, Rho, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Solaro)

COMUNE DI ARCONATE (MI): 22.000,00 € (per "FORNITURA E POSA DI NUOVI PALI E CORPI ILLUMINANTI") - Riga 274

COMUNE DI BAREGGIO (MI): 40.000,00 € (per "RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA MONTE GRAPPA DAL CIVICO 30 ALLA VIA FRATELLI CERVI") - Pagina 3 (dato precedente)

COMUNE DI BAREGGIO (MI): 54.448,60 € (per "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ STRADALE, EDIFICI SCOLASTICI E COPERTURE COMUNALI") - Riga 275

COMUNE DI BUSCATE (MI): 19.100,00 € (per "ASILO NIDO: SISTEMAZIONE COPERTURA IN LAMIERA E SISTEMAZIONE PAVIMENTO IN LEGNO/PARQUETTE CON NUOVA LAMATURA E VERNICIATURA PRESSO ASILO NIDO DI VIA SAN PIETRO") - Riga 278

COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI): 1.246,40 € (per "SISTEMAZIONE TEGOLE E RIPRISTINO GUARNIZIONI EDIFICI COMUNALI") - Riga 279

COMUNE DI CANEGRATE (MI): 100.395,21 € (per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI DIVERSI EDIFICI PUBBLICI COLPITI DALLA CALAMITÀ NATURALE DEL 24/07/2023") - Riga 280

COMUNE DI CANEGRATE (MI): 2.025,20 € (per "SOSTITUIZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DANNEGGIATI") - Riga 281

COMUNE DI CANEGRATE (MI): 7.000,00 € (per "FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI E CARTELLI STRADALI PER LA SEGNALETICA VERTTICALE") - Riga 282

COMUNE DI CANEGRATE (MI): 23.611,86 € (per "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CADUTI A SUOLO, COMPRESI DI CORPI ILLUMINANTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI") - Riga 283

COMUNE DI CANEGRATE (MI): 31.500,00 € (per "FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER IMPIANTO DI VIDESORVEGLIANZA COMPRESI TELECAMERE E COLLEGAMENTI ELETTRICI - VIA FIRENZE") - Riga 284

COMUNE DI CERRO MAGGIORE (MI): 19.173,06 € (per "RIPRISTINO LUCERNARIO SERVIZI SOCIALI E TEGOLE PALAZZO COMUNALE VIA SAN CARLO") - Riga 289

COMUNE DI CORBETTA (MI): 2.500,00 € (per "SISTEMAZIONE MURO RECINZIONE E LUCI VILLA PAGANI - SISTEMAZIONE COPERTURA COLOMBARICO CIMITERO - SCROSTAMENTO E PITTURAZIONE SERVIZI SOCIALI - SISTEMAZIONI COPERTURE CASE ERP - SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE - VERDE PUBBLICO - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA") - Riga 294

COMUNE DI CORBETTA (MI): 11.571,70 € (per "RIPARAZIONE GUASTI E SOSTITUZIONI APPARECCHI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA - VIA CATTANEO 25") - Riga 295

COMUNE DI GAGGIANO (MI): 2.546,51 € (per "RIPRISTINO FUNZIONALITA' COPERTURA E ACCESSORI CENTRO SOCIO-SANITARIO GAGGIANO - PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO") - Riga 305

COMUNE DI GAGGIANO (MI): 3.679,68 € (per "REVISIONE GENERALE DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI E RIPRISTINO PICCOLA ORDITURA IN LEGNO E LATTONERIA CENTRO ALLOGGI PROTETTI - VIA DELLA CHIESA, 14") - Riga 306

COMUNE DI GAGGIANO (MI): 17.955,08 € (per "RIPRISTINO COPERTURE E LATTONERIE DIVELTE*VIALE RIMEMBRANZE") - Riga 307

COMUNE DI LAINATE (MI): 24.217,00 € (per "RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI DANNEGGIATI - SCUOLA PRIMARIA CAIROLI-VIA CAIROLI") - Riga 315

COMUNE DI MAGNAGO (MI): 27.859,10 € (per "SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO E ASILO NIDO/CENTRO DIURNO DISABILI VIA DON MILANI E VIA BIXIO 20 - RIPRISTINO PORZIONI DI COPERTURA DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO METEREOLOGICO AVVERSO DEL 24/07/2023") - Riga 316

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE (MI): 9.266,02 € (per "INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE A PARTIRE DAL 4 AL 31 LUGLIO 2023 HANNO INTERESSATO IL COMUNE - PLESSO SCOLASTICO VIA DONATORI DI SANGUE E PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE") - Riga 317

COMUNE DI PARABIAGO (MI): 5.063,00 € (per "RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE ESSENZIALE ALLA CIRCOLAZIONE") - Riga 342

COMUNE DI PARABIAGO (MI): 59.706,31 € (per "RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA") - Riga 343

COMUNE DI PARABIAGO (MI): 10.000,00 € (per "RIPRISTINO IMPIANTI DANNEGGIATI: SOSTITUZIONE TELECAMERE, RIPETITORI SEGNALE, RISETTAGGIO SISTEMI") - Riga 344

COMUNE DI RESCALDINA (MI): 5.781,99 € (per "MANUTENZIONE STR. DOVUTA AD EPISODI GRANDIGENI SU VARI PLESSI COMUNALI") - Riga 345

COMUNE DI RESCALDINA (MI): 14.086,12 € (per "SISTEMAZIONE DELLA LATTONERIA, DELLA COPERTURA IN LAMIERA E NELLA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA DEL VANO TECNICO SCUOLA MEDIA RAIMONDI") - Riga 346

COMUNE DI RESCALDINA (MI): 16.709,12 € (per "RIPRISTINO PARZIALE DELLA COPERTURA E DI ALCUNI LUCERNARI DANNEGGIATI PRESSO SCUOLA MATERNA FERRARIO – VIA GRAMSCI") - Riga 347

COMUNE DI RESCALDINA (MI): 2.965,73 € (per "SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA, IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DANNEGGIATI PRESSO SCUOLA MATERNA DON ARIOLI – VIA ASILO") - Riga 348

COMUNE DI RHO (MI): 1.254,88 € (per "SOSTITUZIONE PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO DANNEGGIATI DALL'INFILTRAZIONE D'ACQUA - EDIFICI COMUNALI E SCUOLE") - Riga 349

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI): 20.255,50 € (per "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA STERRATA VERSO LA CASCINA BOSCO DELIZIA, SISTEMAZIONE RECINZIONE ASILO NIDO, SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PALAZZO COMUNALE.") - Riga 350

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI): 17.571,66 € (per "SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E STABILI COMUNALI DIVERSISCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E STABILI COMUNALI DIVERSIINTERVENTI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO DEL 24.7.23 - RIPARAZIONE COPERTURE STABILI DIVERSI - RIPARAZIONE/MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - RIPRISTINO CONTROSOFFITTI") - Riga 352

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI): 4.219,20 € (per "FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ABBATTUTA E NON RIPARABILE") - Riga 353

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI): 14.908,40 € (per "VIE VARIE COMUNALIVIE VARIE COMUNALIINTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI METEORICI ECCEZIONALI LUGLIO 2023 - RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI") - Riga 354

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI): 44.617,54 € (per "RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN GOMMA") - Riga 355

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI): 6.832,00 € (per "APPLICAZIONE PANNELLI DI CARTON GESSO A SOFFITTO, STUCCATURA E TINTEGGIATURA DI DIVERSE ZONE DELLA SCUOLA MEDIA (SEGRETERIA, BAGNI, SCALE, ECC) PRESSO SCUOLE MEDIE DI PIAZZA IV NOVEMBRE N. 3") - Riga 356

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI): 5.490,00 € (per "SOSTITUZIONE LUCERNARI IN POLICARBONATO PRESSO SCUOLA-VIA ROMA 33 OLONA") - Riga 357

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI): 2.327,00 € (per "SISTEMAZIONE LATTONERIA DIVELTA E POSA FRANGIACQUA PRESSO SCUOLA -VIA XXIV MAGGIO") - Riga 358

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI): 5.285,53 € (per "RIMOZIONE PARTI DI INTONACI PERICOLANTI E/O RIGONFI, NELLE AULE AL PIANO TERRA E ZONA BIDELLERIA, VERIFICA INFILTRAZIONI, STUCCATURE E PULIZIA CANALI GRONDA PRESSO SCUOLA -VIA DON MAGNI G. 2;") - Riga 359

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI): 4.392,00 € (per "LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA COLLEGAMENTO CORRIDOIO/PALESTRA/SCUOLA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MAGNI G. 2") - Riga 360

COMUNE DI SOLARO (MI): 13.206,50 € (per "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - CASERMA CARABINIERI E SEDE COMUNALE") - Riga 363

ZONA 3 (Comuni: Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Sesto San Giovanni)

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI): 3.640,38 € (per "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI TEMPORALESCHI ACCORSI NEL MESE DI LUGLIO 2023 MUNICIPIO DI VIA XXV APRILE;") - Riga 291

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI): 46.085,26 € (per "INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI PARTE DELLA COPERTURA EDIFICIO COMUNALE") - Riga 292

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI): 5.928,70 € (per "RIAVVOLGIMENTO MOTORI DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI. SOSTITUZIONE SCHEDE E IMPIANTI ELETTRICI") - Riga 301

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI): 12.184,17 € (per "RICORSA COPERTURE E SOSTITUZIONE LUCERNARI E TINTEGGIATURE PARETI E PLAFONI PER CONSENTIRE AGIBILITA' AL NIDO") - Riga 302

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI): 250.000,00 € (per "NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA È PREVISTO IL TOTALE RIFACIMENTO DELLA COPERTURA") - Riga 303

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI): 165.000,00 € (per "RIFACIMENTO TOTALE DELLA COPERTURA PRESSO ASILO NIDO "CANDIDO GHEZZI"") - Riga 304

COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI): 32.280,55 € (per "RIPARAZIONE COPERTURA, RIPRISTINO SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, RIPARAZIONE ELEMENTI ELEMENTI EDILIZI DANNEGGIATI DALLE INFILTRAZIONI METEORICHE") - Riga 338

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI): 200.000,00 € (per "RIPARAZIONE MANTO COPERTURA, RIPRISTINO LATTONERIA, SOSTITUZIONE LUCERNARI DANNEGGIATI, RIMOZIONE ELEMENTI INCONGRUENTI TRASPORTATI SULLE COPERTURE PRESSO SCUOLE VIA PAISIELLO 41-VIA CHOPIN 9-VIA IV NOVEMBRE 49-VIA MANZONI 31-VIA LA MALFA 7") - Riga 339

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI): 18.275,21 € (per "MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DI STRUTTURE ED IMPIANTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 21 - 24 LUGLIO 2023 MUNICIPIO E ICS ANNA FRANK") - Riga 362

ZONA 4 (Comuni: Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Masate, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Vimodrone)

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI): 31.908,36 € (per "OPERE DI RIPRISTINO EDIFICI COMUNALI IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 21 E 24 LUGLIO 2023") - Riga 287

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI): 2.372,90 € (per "MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE") - Riga 288

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI): 23.865,03 € (per "RIFACIMENTO COPERTURA TETTO CON NUOVO MANTO IN LASTRE DI LAMIERA GRECATA O SIMILARE - SCUOLA MEDIA - VIA BOCCACCIO 13") - Riga 293

COMUNE DI GESSATE (MI): 6.327,60 € (per "INTERVENTI PER RIPRISTINO POST EMERGENZA TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2023 VARIE VIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIPRISTINO COPERTURE") - Riga 310

COMUNE DI GESSATE (MI): 5.215,28 € (per "INTERVENTI PER RIPRISTINO POST EMERGENZA TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2023 VARIE VIE") - Riga 311

COMUNE DI GORGONZOLA (MI): 34.877,96 € (per "RIPRISTINI, RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI COMPONENTI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO VIA MOLINO VECCHIO E LARGO OLIMPIA") - Riga 312

COMUNE DI INZAGO (MI): 2.623,00 € (per "SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO IN UFFICI COMUNALI VIA PIOLA DANNEGGIATA DA SOVRATENSIONI ELETTRICHE") - Riga 314

COMUNE DI MASATE (MI): 4.025,00 € (per "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA") - Riga 318

COMUNE DI MASATE (MI): 5.587,60 € (per "LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DANNEGGIATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MASATE IN VIA MONTEGRAPPA 16/20") - Riga 319

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI): 12.200,00 € (per "FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE SCHEDE DI TELECONTROLLO DELLE CALDAIE DI VILLA GINA, SEDE PARCO ADDA NORD, E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA NENNI, 2") - Riga 364

ZONA 5 (Comuni: Basiano, Carugate, Cassano d'Adda, Melzo, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Rodano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Tribiano, Truccazzano, Vignate, Vizzolo Predabissi)4

COMUNE DI BASIANO (MI): 4.900,00 € (per "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PALO, INDISPENSABILE PER SICUREZZA STRADALE") - Riga 276

COMUNE DI CARUGATE (MI): 6.685,60 € (per "RIPRISTINO AULA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IN VIA DEL GINESTRINO E RIPRISTINO O SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE") - Riga 285

COMUNE DI CASSANO D'ADDA (MI): 1.319,65 € (per "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PALO DI ILLUMINAZIONE INCIDCENTATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 24.07.2023 PRESSO VIA S.D'ACQUISTO A CASSANO D'ADDA") - Riga 286

COMUNE DI MELZO (MI): 3.330,60 € (per "INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E AL LORO RIPRISTINO IN MODO PROVVISORIO") - Riga 320

COMUNE DI MELZO (MI): 28.404,04 € (per "MUNICIPIO CENTRO SOCIO SANITARIO CIMITERO COMUNALE SEDE INPS PISCINA COMUNALE BIBLIOTECA COMUNALE ALLOGGI COMUNALI TORRE CIVICA CENTRO SPORTIVO COMUNALECOMUNE DI MELZOLAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI") - Riga 321

COMUNE DI MELZO (MI): 24.979,00 € (per "FORNITURA E MESSA IN OPERA DI VETRI NEI BAGNI, AUDITORIUM E SPOGLIATOI PALESTRA ED INTERVENTO RIFACIMENTO COPERTURA") - Riga 322

COMUNE DI MELZO (MI): 30.786,01 € (per "INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E AL LORO RIPRISTINO DEFINITIVO") - Riga 323

COMUNE DI PANTIGLIATE (MI): 91.300,34 € (per "RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MANARA") - Riga 340

COMUNE DI PANTIGLIATE (MI): 125.000,00 € (per "RIFACIMENTO AMPIE PORZIONI DEI MANTI DI COPERTURA DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - PIAZZA ALDO MORO") - Riga 341

COMUNE DI SEGRATE (MI): 105.530,00 € (per "RIPRISTINO CONTROSOFFITTI E IMPIANTO ELETTRICO DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI 25/07/2023 - SCUOLA POLIVALENTE DI NOVEGRO") - Riga 361

ZONA 6 (Comuni: Carpiano, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Lacchiarella, Locate di Trilulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rosate, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo)

COMUNE DI BINASCO (MI): 4.627,10 € (per "SOSTITUZIONE TEGOLE ROTTE, SISTEMAZIONE PERDITA DALLA COPERTURA NELLA ZONA ASCENSORE E NELLA ZONA PALESTRA") - Riga 277

COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI): 24.741,87 € (per "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO, OPERE EDILI ED AFFINI - IMMOBILI COMUNALI") - Riga 290

COMUNE DI CORSICO (MI): 38.000,00 € (per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AL PATRIMONIO COMUNALE SCUOLA INFANZIA E CASERMA CARABINIERI") - Riga 297

COMUNE DI CORSICO (MI): 19.925,50 € (per "MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO COMUNALE E CORRIDOI ESTERNI EDIFICIO SCOLASTICO") - Riga 298

COMUNE DI CUSAGO (MI): 2.897,50 € (per "INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI SEMAFORI PRESENTI SUL TERRITORIO AL FINE DI GARANTIRE IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE") - Riga 299

COMUNE DI CUSAGO (MI): 3.599,00 € (per "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE URGENTE DEL TETTO E DELLA STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO DEL CIMITERO COMUNALE") - Riga 300

COMUNE DI GUDO VISCONTI (MI): 13.625,08 € (per "RIPRISTINO DI STRUTTURE A SEGUITO DI DOWNBURST 25/07/2023 VIE VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE - VIA PIAZZA ROMA 7") - Riga 313

COMUNE DI ROZZANO (MI): 3.050,00 € (per "MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE CON RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ABBATTUTA E DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE.") - Riga 351