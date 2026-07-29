Dalla Regione centomila euro per Protezione civile e Parrocchia

Centomila euro per sostenere due realtà che rappresentano un punto di riferimento per la comunità di Bareggio.

Centomila euro per due realtà bareggesi

È il contributo stanziato da Regione Lombardia attraverso i subemendamenti approvati nell’assestamento di bilancio: le risorse saranno destinate al Gruppo Volontari di Protezione civile e alla Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso. A comunicarlo è Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, promotrice delle due iniziative.

Cinquantamila euro per la Protezione Civile

Dichiara Scurati:

«Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria vicinanza alle realtà che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per la comunità. Grazie ai subemendamenti approvati nell’assestamento di bilancio arrivano 100mila euro per Bareggio, destinati a sostenere la Protezione Civile e la Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso».

Una prima tranche di 50mila euro sarà destinata al Gruppo Volontari di Protezione civile di Bareggio per interventi di manutenzione della sede e per l’ampliamento della dotazione strumentale. La consigliera regionale prosegue:

«Cinquantamila euro saranno destinati al Gruppo Volontari di Protezione civile di Bareggio per interventi di manutenzione della sede e per l’ampliamento della dotazione strumentale. Un investimento che rafforza un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e per la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza».

Fondi per la Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso

Gli altri 50mila euro saranno invece destinati alla Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso, in particolare all’oratorio, per la manutenzione dell’immobile e dei relativi impianti. Spiega Scurati:

«Altri 50mila euro saranno invece destinati alla Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso, in particolare all’oratorio, per la manutenzione dell’immobile e dei relativi impianti. Le nostre chiese non rappresentano soltanto luoghi di culto, ma sono parte integrante della storia, dell’identità e della vita sociale delle nostre comunità. Gli oratori sono realtà educative e punti di aggregazione insostituibile per i nostri ragazzi».

«Investire su chi tiene unite le comunità»

Scurati conclude:

«Con questi interventi sosteniamo due realtà che, seppur con ruoli diversi, svolgono ogni giorno un servizio prezioso per i cittadini. Come consigliere regionale del territorio sono orgogliosa di investire su chi tiene unite le nostre comunità, valorizzando il volontariato, la sicurezza e il patrimonio storico e culturale dei territori».