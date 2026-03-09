Dal teatro allo sport, dagli scacchi fino a imparare a salvare la vita

Dal teatro allo sport fino alla rianimazione: tante attività per le scuole di San Vittore Olona grazie al Comune e all’Istituto comprensivo Carducci.

Prosegue a pieno ritmo la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di San Vittore Olona e l’Istituto comprensivo Carducci. Gli alunni sono sempre più impegnati in attività di diverso tipo che stanno raccogliendo un ampio gradimento. Così come spiega l’assessore all’Istruzione Silvia Puricelli:

“L’Amministrazione comunale prosegue la collaborazione con l’Istituto scolastico Carducci grazie al mantenimento di una buona sinergia cooperativa. Sono infatti state attivate una serie di progettualità a favore dei giovani alunni sanvittoresi che hanno

permesso di implementare l’offerta formativa con grande entusiasmo di bambini e docenti. Alla secondaria si stanno svolgendo, tra gli altri, progetti approvati con il finanziamento del Piano di diritto allo studio come il teatro e l’educazione all’affettività accolti con curiosità e interesse. I professori e gli alunni delle terze hanno apprezzato gli spettacoli organizzati in occasione della giornata della Memoria e del Ricordo.

Si sono svolti per le seconde e terze della secondaria incontri formativi sulla rianimazione cardio-polmonare in collaborazione con Humanitas, attività che si intende ripetere per il prossimo anno scolastico. È iniziato nel mese di marzo un progetto di potenziamento cognitivo per la primaria attraverso

l’insegnamento degli scacchi da parte di esperti del settore ed è intenzione dell’Amministrazione proporlo anche alla secondaria il prossimo anno. Nei mesi di marzo-aprile-maggio è stato messo a disposizione dei ragazzi della secondaria il campo Malerba per lo svolgimento di attività d Educazione Motoria, grazie alla collaborazione tra enti (scuola, Amministrazione e gestore). Nel mese di marzo partirà anche un’attività di sensibilizzazione ambientale per i bambini dell’infanzia e della primaria attraverso lezioni frontali e laboratori organizzati in collaborazione con Econord. Siamo soddisfatti di queste sinergie che portano a implementare le opportunità di crescita dei nostri giovani cittadini e contiamo di proseguire in questa direzione”.