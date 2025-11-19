Da Bareggio al Parlamento europeo

Una rappresentanza della sezione cittadina della Lega con consiglieri, assessori e simpatizzanti è stata accolta a Bruxelles dall'eurodeputata Silvia Sardone.

Si è svolta nei giorni scorsi la visita istituzionale di una rappresentanza della sezione leghista di Bareggio con consiglieri, assessori e simpatizzanti nella sede del Parlamento europeo. Ad accoglierli a Bruxelles è stata l’eurodeputata milanese e vicesegretario federale del Carroccio onorevole Silvia Sardone.

“Macchina complessa che dovrebbe dare più spazio alle esigenze dei popoli”

La sezione cittadina della Lega spiega:

“Un momento di confronto, presso le stanze del Parlamento, con l’illustrazione del lavoro svolto dalle commissioni, dell’organizzazione delle sedute e delle attività parlamentari, con la visita anche al museo dove sono illustrati i principali episodi della storia dei Paesi componenti l’Unione, dalla caduta del muro di Berlino, al delitto Moro fino alla stesura dei principali trattati. Una macchina complessa che proprio per questo dovrebbe dare più spazio alle singole realtà ed esigenze dei popoli, al rispetto dei valori e delle radici cristiane, che hanno fondato la comunità europea, e a una maggiore attenzione nella difesa dei confini sul fronte dell’immigrazione clandestina e della sicurezza comunitaria”.