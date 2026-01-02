Critiche di Unità per Pero sul nuovo piano dei parcheggi

Arriva una pioggia di critiche dal gruppo Unità per Pero e non dal Partito Democratico come erroneamente scritto sul numero di Settegiorni in edicola oggi, venerdì 2 gennaio, verso l’amministrazione comunale riguardo a servizi e parcheggi. «Siamo perplessi sulle priorità date dalla maggioranza di governo perese.

Non sono previsti interventi per attrezzare i parchi per bambini nei prossimi anni

Nell’ultimo Consiglio Comunale ha risposto di non prevedere interventi per attrezzare i parchi per bambini nei prossimi anni, si focalizzeranno invece sulla creazione di nuovi parcheggi. Si prevede una spesa di circa 400 mila euro per non più di 30 nuovi posto auto tra il Sempione e via Cristina – affermano da Unità per Pero –Grande perplessità anche per la modifica al «Piano di Governo del Territorio» che trasformerebbe l’area del rudere di via Cristina (ora destinato all’ampliamento del Giardinone) in palazzine residenziali e parcheggi.

Il nuovo piano per la sosta presenta disagi per i residenti

I rappresentanti dell’amministrazione non avevano detto di essere contrari alle «colate di cemento»? Il nuovo piano della sosta, nonostante l’unica nota positiva di far pagare ai cittadini di Pero la sosta solo sul Sempione, presenta ancora disagi per i residenti sul Sempione che li vede costretti a pagare anche per scaricare la spesa dal bagagliaio. Poi è stata ridotta, da due ore a un ora la sosta, gratuita per chi non abita a Pero. Invece era utile per coloro che dovevano assistere o visitare i parenti e il numero di posteggi a strisce bianche appare proprio scarso».