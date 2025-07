il commento politico

L’interrogazione porta anche la firma della senatrice Susanna Camusso del Partito Democratico

Sulla crisi della Nerviano Medical Sciences, il senatore Tino Magni di Alleanza Verdi Sinistra ha depositato un’interrogazione ai ministri della Ricerca (Bernini), della Salute (Schillaci), del Lavoro (Calderone) e delle Imprese (Urso), per conoscere quali iniziative urgenti il governo intenda assumere per scongiurare la perdita del posto di lavoro a un centinaio di ricercatori occupati nel polo di ricerca farmacologica oncologica di Nerviano, in provincia di Milano.

Crisi Nerviano medical sciences, Magni (AVS): "Quale ruolo intende assumere il governo?"

L’interrogazione porta anche la firma della senatrice Susanna Camusso del Partito Democratico.