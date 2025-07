Crisi Magneti Marelli, Scurati (Lega): "Da Regione massima attenzione"

La crisi di Magneti Marelli che coinvolge anche lo stabilimento di Corbetta preoccupa la politica regionale.

“La crisi di Magneti Marelli è allarmante e rischia di colpire duramente anche il nostro territorio, in particolare lo stabilimento di Corbetta nel milanese dove lavorano oltre 900 persone. La produzione va avanti a singhiozzo, e in assenza di un piano industriale chiaro, cresce la preoccupazione per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’, commentando gli ultimi sviluppi sulla crisi aziendale del gruppo Magneti Marelli, riportati anche dalla stampa nazionale e oggetto di un’interrogazione parlamentare della Lega.

“Il passaggio di controllo dal fondo KKR a un altro soggetto finanziario, senza alcuna chiarezza sul piano di rilancio, rischia di trasformarsi in una nuova emergenza industriale. Il Governo – prosegue Scurati – deve attivarsi con la massima urgenza per chiedere garanzie sul mantenimento dello stabilimento di Corbetta, sulla continuità produttiva e sulla tutela occupazionale”.

“Non possiamo permettere che centinaia di famiglie finiscano nel limbo dell’incertezza, ostaggio di operazioni speculative decise lontano dai territori. Regione Lombardia – conclude Scurati – è pronta a fare la propria parte come già accaduto in altre crisi aziendali, così come la commissione consiliare di cui sono vicepresidente è come sempre a disposizione per mettere al tavolo gli interlocutori, come sindacati, proprietà e amministrazione comunale. Questo tipo di crisi rischiano infatti di compromettere tutto il tessuto sociale ed economico”.