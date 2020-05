Covid alla Rsa, il M5S chiede ulteriori spiegazioni

Covid alla Rsa, arrivata la risposta dalla Gallazzi Vismara sull’interrogazione fatta dal Movimento 5 Stelle che chiedeva spiegazioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

“Il 16 e 17 marzo, ad emergenza avanzata, la Gallazzi Vismara ha accettato due pazienti non Covid provenienti da Passirana, collocati poi in reparto solventi. Puntualizziamo che il reparto solventi non corrisponde all’is olamento, che richiede i requisiti di sezionamento dati dagli spazi e dagli impianti e una protezione idonea del personale dedicato – commenta il portavoce Michaela Piva – Non ci è chiaro per quale motivo la nostra Rsa abbia accettato pazienti provenienti da altre strutture, mentre ad esempio la struttura di Bollate ha rifiutato. Per quanto riguarda gli standard del personale emerge che il numero degli addetti in malattia ha avuto un incremento accelerato dai primi di aprile”.