Grave scontro tra due auto: arrivano i soccorsi

Scontro tra due auto ad Arese: arrivano i soccorsi.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.20: Un’auto si è ribalta nello scontro in via Matteotti al semaforo della chiesa di Maria Ausiliatrice. Due persone sono state portate in ospedale ma non in condizioni gravi.

Scontro tra due auto: arrivano i soccorsi

Incidente tra due auto lungo via Matteotti ad Arese nella mattina di oggi, venerdì 15 maggio, intorno alle 12.30. Tre le persone coinvolte: una ragazza di 26 anni e due donne di 43 anni. Sul posto un’ambulanza e un’automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho, la Polizia locale di Arese e i Vigili del fuoco.

TORNA ALLA HOME