Corrado D'Urbano referente Lega per la Sanità

Il sindaco di Cornaredo Corrado D’Urbano nominato responsabile per l’area del Ticino del «Dipartimento Sanità» della Lega.

Sindaco di Cornaredo

Lo annuncia il consigliere Regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare in Regione Lombardia e responsabile federale del «dipartimento» interno al partito guidato da Matteo Salvini con vice Silvia Sardone e Roberto Vannacci.

Dipartimento Sanità Lega

«Mi congratulo con il coordinatore del Dipartimento Sanità della Lega in Lombardia Gianluca Rossi per il lavoro svolto e per la nomina dei nuovi responsabili provinciali» ha dichiarato il consigliere regionale.

Rossi ha infatti nominato i referenti provinciali leghisti sui temi della sanità, uno per ogni area lombarda.

E per quanto riguarda la zona del Ticino, che comprende i comuni del territorio rhodense e magentino, è stato scelto il sindaco cornaredese, medico in pensione.

Referente area Ticino

«Una squadra competente e radicata sul territorio, pronta a dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini lombardi» ha ribadito Monti.

«Per aprire un confronto trasparente e costruttivo con i cittadini e gli operatori del settore, è previsto un convegno aperto al pubblico nel mese di luglio presso il Pirellone, interamente dedicato al tema delle cure primarie, con particolare attenzione alla grave emergenza legata alla carenza di medici di medicina generale. Il Dipartimento Sanità Federale sarà presente per sostenere e accompagnare il lavoro della struttura lombarda, con l’obiettivo di costruire soluzioni concrete, sostenibili e realmente vicine ai territori. Avanti con competenza, concretezza e ascolto» conclude Monti.

Per quanto riguarda le nomine interne al partito della Lega, oltre a D’Urbano per l’area Ticino queste sono state le scelte.

Gianluca Rossi per l’area di Bergamo, Michele Tadiello per Brescia, Dario Funaro a Monza, Luigi Gianola a Lecco, Giorgio Caelli a Varese, Marco Dossena in Val Camonica, Rosi Muraca a Como, Mario Lupi a Mantova, Giuseppe Zanoni a Pavia, Giovanna Gargioni a Lodi, Roberta Paloschi a Cremona, Gianfranco Galli per Milano, Masimiliano Macchia nell’area Martesana, Mauro Tibi per Sondrio e infine Mariangela Lupostanghellini a Crema.

Un riferimento in più per i cittadini del territorio sulle tematiche sanitarie, sempre al centro delle discussioni dei lombardi in particolare per le liste di attesa nel pubblico e per le carenze strutturali dei medici di base, che nell’ambito cornaredese stanno ora interessando Settimo Milanese con il pensionamento di due dottori.