Da Regione Lombardia 8mila euro assegnati al Patto Locale del Magentino-Abbiatense per il potenziamento dei controlli sul nostro territorio.

Controlli Anti-Covid: 8mila euro dalla Regione

“Anche in questo periodo di ulteriore grave criticità Magenta ed il Patto Locale si confermano un punto di riferimento importante per il controllo del territorio che Regione Lombardia, riconosce ed a cui si affida su una parte importate della nostra regione – commenta l’assessore alla Sicurezza Simone Gelli – Lavoriamo in queste settimane per garantire la sicurezza di tutte le nostre comunità, per il rispetto delle norme anti Covid, controllando le persone in quarantena, dando assistenza a chi ne ha più bisogno e con un occhio di riguardo per le persone con maggiori difficoltà”.

Nuovi servizi

L’assessore fa notare l’implementazione delle attività promosse: “Grazie a questi fondi e a quelli già messi in campo dalla nostra Amministrazione, abbiamo già messo in campo nuovi servizi e nuovi controlli, sia durante le ore diurne che notturne, mentre contiamo dunque di implementare i controlli su tutto il territorio”.

