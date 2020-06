Patto Locale tra bilanci, nuove risorse e ripartenza. Lunedì 15 giugno alcuni amministratori e comandanti si sono ritrovati a Magenta per fare il punto della situazione e lavorare sui nuovi obiettivi che dovranno caratterizzare l’attività dei prossimi mesi.

Sono infatti allo studio la possibilità di aumentare il numero di interventi serali coordinati dalla centrale operativa magentina e di aderire ai bandi di Regione Lombardia, in particolare quello relativo al contrasto delle truffe agli anziani.

“A tutte le donne e agli uomini delle nostre polizie locali, va il mio più grande ringraziamento per l’impegno profuso nei giorni dell’emergenza Covid-19. Senza il lavoro dei nostri operatori, sarebbe stato impossibile essere presenti, uniformando protocolli ed azioni, su tutti i comuni interessati dal Patto Locale. Anche Regione Lombardia, lo voglio ricordare, ha dato il suo contributo riconoscendo 12.800 Euro al Patto Locale, per aumentare i controlli sul territorio durante l’emergenza sanitaria. Oggi è indispensabile non fermarsi e continuare a lavorare per accrescere la sicurezza all’interno delle nostre comunità”, commenta il numero due magentino, Simone Gelli.