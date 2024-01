Contributi alle associazioni: si aprono il 15 gennaio le richieste

Il 15 gennaio si aprono, per le associazioni di Legnano, i termini per la presentazione delle richieste finalizzate alla concessione di contributi e vantaggi economici.

Un totale di 60mila euro per le associazioni di Legnano

La prima tranche di risorse per i contributi inserita nel bilancio previsionale supera i 60mila euro ed è in linea con quanto destinato nel 2023. Nel corso dell’anno la giunta potrà implementare l’importo delle risorse definendo anche l’assegnazione delle quote ai diversi ambiti. Le risorse saranno, come sempre, divise in tre ambiti: attività culturali, formative e di animazione territoriale; attività sociali, sanitarie e socio-sanitarie, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attività educative e pedagogiche; attività sportive e ricreative. Condizione per ricevere i contributi è che i progetti e le attività comincino nel corso del 2024. L’importo massimo del contributo erogabile per ogni singolo progetto inserito nella graduatoria finale è di 15mila euro.

L’assegnazione dei contributi avverrà in ordine di graduatoria redatta sulla base dei criteri di valutazione indicati per ciascun ambito. Per il 2024 l’amministrazione ha indicato dei nuovi criteri premianti o rivisto quelli indicati in precedenza per l’attribuzione del punteggio alle proposte. In particolare, per l’ambito culturale, saranno valorizzate le iniziative con aspetti progettuali dedicati al Centenario di Legnano Città; per l’ambito sociale quelle con aspetti di progetto che favoriscono l'inclusione e gli interventi a contrasto del disagio giovanile, anche psicologico, e le attività educative, anche intergenerazionali; per l’ambito sportivo quelle con aspetti progettuali che favoriscono l’inclusione dei soggetti disabili e gli interventi a contrasto del disagio giovanile. Nel 2023 sono stati complessivamente erogati contributi per circa 160mila euro.

Programmare al meglio le attività dell'anno

«Con la pubblicazione di questo avviso nelle prime settimane dell’anno manteniamo un impegno che l’amministrazione comunale si era assunta a inizio mandato -ricorda l’assessore alla Cultura Guido Bragato-, ossia mettere le associazioni che fanno richiesta di contributi nella condizione di programmare al meglio l’attività da svolgere durante l’anno. A due anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento per la concessione dei contributi il bilancio è positivo: le novità sono state immediatamente recepite da parte delle associazioni e i criteri di valutazione introdotti hanno permesso di finalizzare al meglio i contributi. È importante evidenziare i criteri premianti inseriti quest’anno nella valutazione dei progetti che, nel caso dell’ambito culturale, vuole sottolineare l’importanza della ricorrenza del centenario e, per gli altri due, ribadisce il valore dell’inclusione, declinata sul contrasto al disagio giovanile, una criticità cui l’amministrazione riserva una particolare attenzione».

Da ricordare che il sostegno dato dall’amministrazione alle attività associative non si limita ai contributi, ma include anche le diverse convenzioni in essere con sodalizi attivi nei tre ambiti.

Le associazioni potranno presentare i loro progetti unicamente on line. L’istanza sarà disponibile dal 15 gennaio sino al 15 febbraio sul sito istituzionale.