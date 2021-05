Consulta ospedale: Baietta nuovo presidente

E’ Marina Baietta il nuovo presidente della Consulta ospedale di Abbiategrasso

E’ Marina Baietta il nuovo presidente della Consulta ospedale di Abbiategrasso. Baietta ha ottenuto la maggioranza dei voti durante la consultazione tra i membri avvenuta ieri sera: sette consensi per lei contro i cinque raccolti da Domenico Finiguerra. Si chiude così un capitolo che ha dominato il dibattito politico abbiatense negli scorsi mesi, con il tortuoso iter per le dimissioni dalla carica di presidente da parte del sindaco Cesare Nai. La riunione online della Consulta di mercoledì sera aveva consentito di superare alcuni passaggi formali e di individuare le due candidature. E’ stato proprio Nai a fare da traghettatore, dopo le modifiche al regolamento che hanno reso attuabili le sue dimissioni dalla carica.

Attesa per la visita dei vertici di Regione ad Abbiategrasso

Lo stesso Nai ha colto l’occasione per fare il punto sull’auspicato rilancio dell’ospedale abbiatense. Con l’incontro con il nuovo assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti che non ha ancora potuto avere luogo: «Speriamo in una visita sua, o magari del governatore Attilio Fontana, al nostro centro vaccinale in Fiera. Quella potrebbe essere l’occasione per parlare anche del nostro ospedale». Speranze che potrebbero trovare conferma già nei prossimi giorni.