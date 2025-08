Consiglio comunale rinviato per la seconda volta: il punto di Forza Italia

Si scaldano gli animi a Vittuone, dove in settimana per la seconda volta di fila il Consiglio comunale è stato rinviato a seguito della segnalazione di alcune criticità nei documenti della variazione di assestamento al bilancio. Sul punto è intervenuta la sezione locale di Forza Italia, che ha puntato il dito contro l'Amministrazione guidata dal sindaco Laura Bonfadini.

Nello specifico, la prima seduta di martedì era stata rinviata su richiesta della consigliera di maggioranza Anna Papetti. La motivazione stava in un errore in uno degli allegati della documentazione, ritenuto tale da rendere impossibile una corretta approvazione dell’atto senza previa correzione. Il secondo rinvio è avvenuto invece a seguito della segnalazione della consigliera di minoranza Claudia Bagatti su un presunto disequilibrio di bilancio. Così gli azzurri vittuonesi:

"Fatto grave nel Consiglio Comunale di Vittuone, per ben due volte in meno di 48 ore è stata rinviata la seduta che doveva approvare entro il 31/07 la Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio del Bilancio di previsione Finanziaria 2025 – 2027.

Atto importante perché è strumento indispensabile per poter proseguire nell’amministrazione del paese. Il provvedimento è stato ritirato la prima volta per un errore evidenziato dalla stessa maggioranza nella seduta del 29/07, da qui la riconvocazione per il 31/07 dove l’opposizione ha evidenziato ulteriori errori che non permettevano l’approvazione. La maggioranza ha così deciso di ritirare nuovamente il punto. Situazione grave: il provvedimento per legge andava approvato entro il 31/07 ed è paradossale che l’Amministrazione non sia stata in grado di redigere un documento che non evidenzia disavanzi".