Il Presidente del Consiglio comunale di Bareggio ha convocato, un Consiglio comunale aperto agli interventi dei cittadini per discutere gli aumenti della tariffa applicati ai cittadini per l’anno 2025.

Consiglio comunale aperto dedicato agli aumenti della tariffa rifiuti

La seduta si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 21, presso la sala consiliare di via Marietti 8 accanto alla biblioteca.

La convocazione arriva a seguito di una richiesta fatta dalla lista civica Bareggio2013 e dal Partito Democratico Bareggio presentata il 3 ottobre scorso come gruppo consiliari di minoranza e successivamente sollecitata anche dal Prefetto. Nonostante il tempo trascorso, il tema rimane di stretta attualità.

Entro il 15 aprile, infatti, cittadini, commercianti e imprese che non hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione dovranno versare la seconda rata della tariffa rifiuti 2025. Si tratta di un argomento che non è mai stato affrontato pubblicamente dall’Amministrazione comunale, nonostante le numerose decisioni assunte negli ultimi anni: dall’affidamento diretto ad AMAGA S.p.a. del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade, senza ricorrere a un bando, fino all’avvio della sperimentazione della tariffa puntuale.

Il commento da parte delle liste