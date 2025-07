Con l'assestamento di bilancio nuovi fondi per scuola e sicurezza

Giovedì sera in Commissione è stata presentata la variazione di assestamento generale di bilancio del comune di Bareggio, che verrà approvata giovedì 24 luglio in Consiglio comunale.

“Le voci più significative riguardano il settore dei lavori pubblici e la sicurezza – ha spiegato l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. Andiamo a mettere altri 50.000 euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale che ci permetteranno di intervenire in altre zone del paese in aggiunta a quelle attualmente oggetto di lavori, 35.000 euro per la manutenzione della copertura della scuola dell’Infanzia ‘Levi-Montalcini’, altri 35.000 euro per i serramenti esterni della scuola secondaria di via Monte Grappa, 11.500 euro per interventi di manutenzione straordinaria al centro sportivo Magistrelli, 8.000 euro per l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza”.