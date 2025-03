Ieri, 27 marzo 2025, l'associazione Sessantamilaviteda salvare, con il presidente Mirco Jurinovich, e il Sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti, in rappresentanza del Patto dei Sindaci dell’Alto Milanese, sono stati ricevuti in Regione Lombardia dalla Consigliera Silvia Scurati per discutere dell'attuazione della Legge 116/2021, riguardante la diffusione e l’uso dei defibrillatori automatici e semi-automatici, con un focus sull'adozione di un'app che renda 'visibili' i DAE e attivi la rete di first responder.

Comuni cardioprotetti: incontro in Regione con la consigliera Scurati

Un app simile, DAE Responder, è già attiva in altre regioni e permette di geolocalizzare i defibrillatori e attivare i soccorritori laici, geolocalizzando i più vicini al luogo dell'evento. Questi volontari possono intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi, utilizzando un defibrillatore pubblico e tagliando i tempi del soccorso istituzionale, spesso incompatibile con la sopravvivenza del soggetto colpito da malore.