Completato il nuovo giardino della scuola primaria

Completato il nuovo giardino della primaria

Il nuovo giardino della scuola primaria di Canegrate è completato. Sono state collocate le sedute delle aule verdi, completando così uno spazio pensato per gli studenti e non solo.

Gli obiettivi del progetto hanno puntato a rinnovare e ridefinire l’uso dell’area in modo sinergico con il resto della struttura, organizzando gli spazi per un uso didattico e ricreativo. Ecco che sono state realizzate delle aule verdi destinate alle lezioni ma anche all’incontro sociale della popolazione all’aperto.

Sono state anche compensate degli alberi persi durante l’evento atmosferico del 24 luglio 2023 e sono state migliorate le condizioni ambientali riducendo l’irraggiamento solare. Oltre a prati aperti per le attività ricreative, le aule verdi consentono di svolgere attività didattiche all’aperto e di studiare all’ombra degli alberi. L’aula verde è strutturata da gradoni formati da grosse gabbie con all’interno materiali inerti, che fungono da panchine per gli studenti, regolano le acque meteoriche e garantiscono un’elevata permeabilità dell’area.

Parla il vicesindaco

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Davide Spirito esprime soddisfazione per quello che ha definito “un esempio di progettazione e forte attenzione alle esigenze del territorio”: “Sono tanti i progetti che ho seguito e portato a compimento in questi anni, ma la riqualificazione del giardino della primaria è tra quelli che piú mi rende orgoglioso – dichiara – Gli obiettivi sono molteplici e sono stati raggiunti in maniera brillante. Restituiamo ai nostri ragazzi e alla comunità uno spazio da vivere e da fare crescere in armonia con la natura”.