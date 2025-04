Venerdì 4 aprile, il Circolo Fratelli d’Italia di Lainate ha celebrato il suo settimo anniversario con una

serata ricca di emozione, partecipazione e spirito di comunità. L’occasione ha segnato anche l’inizio di un nuovo capitolo, con l’elezione di Francesca Viganò come nuova Presidente del Circolo, che prende il testimone da Omar Agresti.

Compleanno con un nuovo presidente per il circolo di Fratelli d'Italia

Numerosa la partecipazione, con la presenza di ben 13 Presidenti di Circolo della provincia, a testimonianza della forza e dell’unità della rete territoriale del partito. Presenti i rappresentanti dei Circoli di Abbiategrasso, Boffalora, Cesate, Cornaredo, Cuggiono, Garbagnate Milanese, Magenta, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Rho, Solaro e Vanzago, insieme naturalmente al Circolo ospitante di Lainate.

Ospite d’onore della serata anche l’eurodeputato On. Mario Mantovani, l’On. Lucrezia Mantovani, il consigliere regionale Christian Garavaglia, il coordinatore provinciale Guglielmo Villani e Claudio Scarlino, referente di zona e consigliere comunale di Rho.

Le prime dichiarazioni di Viganò

Nel suo primo intervento ufficiale, Francesca Viganò ha dichiarato:

“Questa serata ha dimostrato che la politica può ancora emozionare, aggregare, unire. Assumere questo ruolo significa assumersi una responsabilità vera: costruire, unire, ascoltare. Non per apparire, ma per incidere. Questo sarà un nuovo corso per il nostro Circolo, fatto di idee, impegno e concretezza, ma con lo stesso occhio di riguardo per tutto ciò che è stato costruito finora con dedizione e passione. Da oggi ripartiamo con nuova energia, con lo stesso obiettivo di sempre: esserci davvero, a Lainate e non solo.”

La nuova pagina facebook del circolo

Ha inoltre ringraziato il presidente uscente e tutti coloro che hanno voluto essere presenti, sottolineando l’importanza di creare una rete tra comuni e territori per affrontare insieme le sfide e offrire risposte concrete ai cittadini.

Durante la serata è stata presentata anche la nuova pagina Facebook del Circolo, che diventerà il canale ufficiale per informare e coinvolgere la cittadinanza sulle attività e le proposte in corso.

Il Circolo Fratelli d’Italia di Lainate è pronto a promuovere nuove iniziative per far conoscere sempre di più il partito sul territorio e avvicinare i cittadini alla politica attiva e partecipata.