Comitato No Discarica, ora c’è l’incontro pubblico per dire no al progetto

Comitato No Discarica di Cerro Maggiore, incontro pubblico per dire no al nuovo progetto di conferimento materiali al Polo Baraggia.

Comitato No Discarica, l’incontro pubblico con esperti

Non si ferma la battaglia del Comitato No Discarica di Cerro Maggiore che si oppone al nuovo progetto di conferimento materiale nell’area dell’ex Baraggia, sito che negli anni Novanta ha ospitato la tristemente famosa discarica di Cerro (poi chiusa grazie alla mobilitazione dei cittadini). Ora il comitato organizzerà un incontro pubblico dal titolo “Priorità alla salute: riqualificazione ambientale o nuova discarica?”.

L’appuntamento è per il 23 gennaio 2026, alle 21, al Chiostro solidale (ex Convento dei Frati Cappuccini). L’evento servirà per ripercorrere la storia e l’attualità del Polo Baraggia alla presenza del responsabile scientifico di Legambiente Damiano Di Simine che presenterà l’intervento “Qualità dell’aria e proiezioni”, del presidente di Medicina democratica Marco Caldiroli su “Impatti sulla salute” e saranno analizzate anche le prospettive del mercato immobiliare con il ricercatore del Dipartimento Energia del Politecnico di Milano Giuliano Rancilio con l’intervento “Progetti alternativi”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’obiettivo

“Sarà un incontro con esperti di riferimento per approfondire le tematiche ambientali e di salute e l’impatto che la riapertura del Polo Baraggia avrà sul territorio e la cittadinanza – annunciano dal comitato -Un’occasione anche per conoscere le proposte alternative presentate alla Giunta comunale, in grado di evitare nuovi sversamenti”.