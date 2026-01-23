Comando di Polizia Locale in festa per il primo San Sebastiano

Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore in festa per la prima ricorrenza di San Sebastiano, suo patrono.

Festa per il comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore che oggi, venerdì 23 gennaio 2026, ha celebrato per la prima volta la ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali. In sala consiliare si è visto il sindaco Nuccia Berra insieme al vicesindaco Alessandro Provini e all’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie, al loro fianco il comandante Francesco Cozza e tutti gli agenti, il parroco don Erasmo Rebecchi (che ha poi benedetto uomini e mezzi), il comandante dei Carabinieri di Cerro Antonino Lisciandro e la Protezione civile.

I riconoscimenti agli agenti

Riconoscimenti per gli anni di servizio a tre agenti: per i suoi 30 anni in divisa per il Sovrintendente Scelto Francesco Falleti, per i 20 di servizio a Massimiliano Biscioni e per i 5 a Edoardo Ravone.

Il discorso del comandante

Il comandante Cozza ha elogiato i suoi uomini, ribadito l’operatività della comando e fornito i dati dell’attività svolta nel 2025:

“Nel 2025 vi è stata una stretta collaborazione con i comuni facenti parte dell’asse del Sempione per operazioni di Polizia Locale, con servizi straordinari diurni e notturni inseriti nel ‘Progetto per azioni integrate per la sicurezza urbana – Asse del Sempione anno 2025’ nel periodo tra maggio e settembre, per controlli di Polizia Stradale e Sicurezza Urbana. Oltre ai numerosi servizi del progetto sono stati svolti in sinergia con altri Comandi: Supporto al Comune di Legnano per le serate del Rugby Sound ed al comune di Rescaldina per una corsa podistica. Supporto dei comandi di Rescaldina e San Vittore Olona per alcune serate della sagra di san Bartolomeo a Cantalupo. Corso di formazione per Tecniche Operative di Polizia e di utilizzo degli Strumenti di Autotutela (Spray O.C. RSG 2, Bastone Difensivo Estensibile PRG580 e Manette) per gli operatori del Comando di Cerro maggiore presso il comune di Dairago.

Il nostro Comando ha partecipato nell’anno 2025 a 2 operazioni SMART (servizio serale e notturno) promosse da regione Lombardia, in collaborazione con l’Asse del Sempione, con posti di controllo all’interno del territorio nei comuni dell’asse, con pattuglie congiunte con i comandi di Parabiago e Rescaldina.

Gli agenti del Corpo, hanno prestato servizio, in particolari periodi dell’anno, riuscendo a far fronte a carenze di organico per i periodi di ferie estive e natalizie con gli operatori dei comuni di Rescaldina e San Vittore Olona effettuando pattuglie congiunte.

Vi sono stati interventi congiunti serali e diurni con la stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore, con la quale vi è da anni proficua collaborazione per la suddivisione degli interventi ed ausilio nel territorio urbano. I volontari della protezione civile e ANC hanno collaborato e contribuito a svolgere servizi di supporto per i principali eventi del territorio: Carnevale, Sagra di San Bartolomeo, Coppa Bernocchi e le ricorrenze delle celebrazioni Istituzionali. Inoltre, per quel che riguarda l’Anc, nella persona di Michele Cristiani, la preziosissima presenza quotidiana presso le scuole comunali site in via Boccaccio.

Il Bando regionale per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali ha approvato e finanziato a seguito di scorrimento della graduatoria e incremento dello stanziamento regionale, l’installazione di 4 telecamere di videosorveglianza ad alta risoluzione nella frazione di Cantalupo.

Sono proseguiti anche nella primavera del 2025 i corsi di educazione stradale all’interno delle scuole Alighieri di via Boccaccio, con la presenza di due agenti. Il percorso formativo ed educativo si è concluso con una uscita sul territorio in bicicletta da parte di alunni e docenti, scortati dagli agenti in moto.

Nel 2025 è stato completamente adeguato il sistema video sorveglianza cittadina con la sostituzione quasi completa delle telecamere inefficienti, implementando con nuove postazioni e nuovi varchi cittadini e con la sottoscrizione della bozza del nuovo contratto di manutenzione.

Sono stati elevati 2.440 tra preavvisi e verbali per un totale di oltre 222.000,00 euro di sanzioni; di questi, 219 per omessa revisione e 45 per mancata copertura assicurativa, 23 ritiri e 1 revoca della patente di guida, ed oltre a 127 segnalazioni di sospensione della patente al Prefetto.

Nel 2025 sono sti rinnovati i regolamenti di Polizia Urbana ed il Regolamento per l’esercizio degli spettacoli viaggianti”.

Il sogno del comando unico

Sul fronte della collaborazione con gli altri comandi, Cerro continua a cullare il sogno di istituire un Comando unico, per il quale era iniziata una particolare sinergia con San Vittore Olona: “Unirsi permettere di avere maggiori risorse e uomini in campo, certo ci deve essere la volontà politica” ha commentato Provini. “Anche sul fronte dell’Asse del Sempione la collaborazione sta dando i suoi frutti” ha aggiunto Cozza.